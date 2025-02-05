عمرو سعد يكشف عن قنوات عرض مسلسل سيد الناس رمضان 2025

كشف الفنان عمرو سعد عن قنوات عرض مسلسله الجديد الذي يأتي تحت عنوان سيد الناس ومن المقرر عرضه رمضان 2025.

قنوات عرض مسلسل سيد الناس رمضان 2025

وشارك عمرو سعد البوستر عبر حسابه الرسمي على “انستجرام”؛ معلقًا: "سيد الناس مسلسلكم في شهر رمضان الكريم أن شاء الله سيد الناس على مجموعة قنوات mbc".

ابطال مسلسل سيد الناس

ويضم مسلسل سيد الناس، بطولة عمرو سعد، والهام شاهين، أحمد زاهر، خالد الصاوى، وأحمد رزق، وإنجي المقدم، وبشرى، رنا رئيس، وريم مصطفى، منة فضالى، أحمد فهيم، سلوى عثمان، طارق النهرى وتأليف ورشة قلم، وإخراج محمد سامي.

قصة مسلسل سيد الناس

وتدور أحداث مسلسل سيد الناس، فى إطار إجتماعي حول أحدي العائلات الكبري، حيث تحدث مفاجأة لبطل الأحداث تقلب الأحداث رأسا علي عقب.

اخر اعمال عمرو سعد

وكان اخر اعمال عمرو سعد هو مسلسل «الأجهر» الذي عرض في موسم دراما رمضان 2023، ودارت أحداثه، في حي الدرب الأحمر بالقاهرة في إطار اجتماعي شعبي، حول صراعات عديدة يدخل بها عمرو، الذي يظهر كشخص خارج على القانون وعاشق للذهب والماس ويتاجر فيه.

ابطال مسلسل الأجهر

ويضم مسلسل الأجهر بطولة عدد كبير من النجوم بجانب عمرو سعد ودرة، أبرزهم، سيد رجب، أنوشكا، عمرو عبد الجليل، أحمد مجدي، أحمد صفوت، نور النبوي، عارفة عبد الرسول، سارة سلامة، ناهد السباعي، الفنان القدير خالد زكي، الفنان القدير محمود قابيل، والعمل من تأليف ورشة ملوك، وإخراج ياسر سامي.