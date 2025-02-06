بعد غياب دام عامًا كاملًا منذ إطلاق أغنيته الناجحة “كل وعد”، والتي تجاوزت 135 مليون مشاهدة على يوتيوب، يعود النجم وائل جسار إلى الساحة الغنائية بأغنية جديدة تحمل عنوان “100 إحساس جديد”، ليمنح جمهوره جرعة مكثفة من الرومانسية والعاطفة بالتزامن مع عيد الحب.

يتعاون وائل جسار في الأغنية الجديدة مع الشاعر هاني صارو، والملحن أحمد زعيم، والموزع أحمد عبد السلام، في عمل يعيد تعاونه الناجح مع شركة الإنتاج فايرال ويف، التي قدمت معه أغنية “كل وعد”، والتي تميزت بظهور استثنائي لزوجته في الفيديو كليب.

وائل جسار يعود بعد عام من الغياب بـ”100 إحساس جديد” في عيد الحب

الفنان وائل جسار



ويترقب عشاق وائل جسار إصدار الأغنية، التي تعد بمثابة عودة قوية لنجم الأغنية الرومانسية، في عمل يجمع بين الإحساس المرهف والكلمات العذبة، ليكون هدية مثالية لجمهوره في موسم الحب.

كلمات أغنية "100 إحساس جديد"



بحبك موت حبيبي مش بحبك بس أنا

ومعاك بجد بنسى أي كلمة قلتها

رجعت معاك لواحد عنده ١٦ سنة

في خوفه وفي كسوفه وغيرته عاللي حبها



وبحس معاك بجد بييجي ١٠٠ إحساس جديد

بطير لما بشوفك وأزعل أما تغيب أكيد

ده بعدك عن هم وقربك إنت حبيبي عيد



بشوفك أحس دايما بالمشاعر كلها

وبفتكر اني كنت هضيع جيت إنت لحقتني

عرفتك كنت فعلا أحلى حاجة عرفتها

وعمري ماهنسى إنك في الحياة حببتني