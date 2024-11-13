باللون الذهبي.. لقاء الخميسي تشعل حفل افتتاح مهرجان القاهرة السينمائي في دورته الـ 45

خطفت الفنانة لقاء الخميسي الأنظار لها خلال حضور حفل افتتاح مهرجان القاهرة السينمائي في دورته الـ45، وظهرت بصحبة ابنها، وارتدت فستانا من اللون الذهبي.

إطلالة لقاء الخميسي

وظهرت لقاء الخميسي بفستان من الللون الذهبي الميتاليك، وارتدت بعض الاكسسوارات اللامعه التي تناسب إطلالتها الجذابة، ولمت خصلات شعرها الاسود في كعكه شيك.

تفاصيل مهرجان القاهرة السينمائي

يفتتح مهرجان القاهرة السينمائي مساء اليوم الأربعاء ١٣ نوفمبر الدورة الـ 45 برئاسة الفنان حسين فهمي، في الثامنة مساء على المسرح الكبير بدار الأوبرا المصرية، بحضور العديد من نجوم وصناع السينما من مختلف أنحاء العالم، ويفتتح المهرجان، دورته الجديدة بعرض الفيلم الفلسطيني "أحلام عابرة" للمخرج رشيد مشهراوي في عرضه العالمي الأول، بحضور صناعه، وتشهد الدورة الخامسة والأربعين مشاركة 190 فيلمًا من 72 دولة بالإضافة لحلقتين تليفزيونتين.

بينما تشمل الفعاليات 16 عرضًا للسجادة الحمراء، و37 عرضًا عالميًا أول، و8 عروض دولية أولى، و119 عرضًا لمنطقة الشرق الأوسط وإفريقيا، ويكرم المهرجان ثلاث شخصيات سينمائية بارزة تضم المخرج المصري يسري نصر الله، الذي يُمنح جائزة الهرم الذهبي التقديرية لإنجاز العمر، تقديرًا لمسيرته الفنية الحافلة، والنجم أحمد عز، بمنحه جائزة فاتن حمامة للتميز، كما سيتم تكريم المخرج البوسني دانيس تانوفيتش، الذي يترأس لجنة تحكيم المسابقة الدولية.

آخر أعمال لقاء الخميسي

وكان آخر أعمال لقاء الخميسي هو مسلسل "إجازة مفتوحة"، الذي ينتمي لنوعية الأعمال الـ40 حلقة، بطولة شريف منير، سميحة أيوب، ملك قورة، نور محمود، دنيا ماهر، مراد مكرم، كريم أبو زيد، وهشام إسماعيل، هدى مجد، صبا الرافعي، ألفت عمر، محمد العمروسي، وعدد من الفنانين الشباب، وتأليف أحمد محمود أبو زيد وإخراج محمد عبد الرحمن حماقي، وايضا شاركت في مسلسل "زي القمر" الجزء 2 بحكاية “حتة من القمر”، كانت تجسد شخصية "قمر"، وكان هذا العمل بطولة كل من: درة، وأحمد حلاوة، وصابرين، وآيتن عامر، ومحسن منصور، ولبنى ونس، وكان هذا العمل من إخراج شيرين عادل وتأليف فداء الشندويلي.