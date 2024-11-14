خيري بشارة:' العالم اللي قدمته في " كابوريا" كان ضئيل أمام الواقع

الفجر الفني
خيري بشارة
خيري بشارة

كشف المخرج خيري بشارة كواليس تحضير فيلم " كابوريا" قائلا:' كابوريا شوفته قبل ما اصوره كنت شايف قصص غامضة رغم أن القصة كانت سهلة، لكن المهم إني كنت عايز أقدم عالم".


تابع بشارة خلال محاضرته " الهوية من خلال عدسة " ضمن فعاليات مهرجان القاهرة السينمائي قائلا:' في الوقت دا كنت عشت حياة غنية وفيلمي الأول مكنش في أمل أنه يتعمل فكان المنتج مبسوط وكان بيدخلني عوالم مش بتاعتي بيدخلني سهرات وحفلات تنكرية وشوفت عالم أصريت اني اقدمه والناس كذبت أن العالم دا موجود لكن شوفت أصعب منه، العالم دا ضئيل أمام الواقع".

 

مهرجان القاهرة السينمائي الدولي هو أقدم مهرجان سينمائي في العالم العربي وإفريقيا، حيث تم تأسيسه في عام 1976. يُعد المهرجان منصة هامة لعرض الأفلام من مختلف أنحاء العالم، ويتميز بتقديم مجموعة متنوعة من الأفلام الروائية والوثائقية والقصيرة. يتم خلال المهرجان تكريم الشخصيات السينمائية البارزة، وتُمنح الجوائز للأعمال المتميزة في مختلف الفئات. يُعتبر المهرجان أيضًا فرصة لتبادل الأفكار والخبرات بين صناع السينما والنقاد والجمهور، مما يسهم في تعزيز الثقافة السينمائية في المنطقة.

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