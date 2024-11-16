"علّمتني الرجولة".. حسن الرداد يحيي ذكرى ميلاد والده

أحيا الفنان حسن الرداد ذكرى ميلاد والده الراحل بكلمات مؤثرة عبّر فيها عن حبه واشتياقه له، ويستعرض لكم موقع الفجر الفني في السطور التالية أبرز التفاصيل.

منشور حسن الرداد عبر حسابه الرسمي على موقع إنستجرام

وكتب حسن الرداد من خلال خاصية "الستوري" عبر حسابه الرسمي على موقع تبادل الصور والڤيديوهات الشهير إنستجرام: "عيد ميلاد أبي السيد نبيل الرداد، 15 نوفمبر، كل سنة وأنت طيب يا حبيبى يا ابويا يا مثلي الأعلي، يا من علمتنى عزة النفس واحترام الذات وعلمتنى معني الرجولة".

وتابع: "وحشتني جدًا جًدًا يا بابا، ووحشني أشوفك مجتمع مع كل الناس في مكتبك العريق إللى كان علامة من علامات دمياط، إن شاء الله تكون خدماتك لكل الناس إللى كانت بتلجأ لك في ميزان حسناتك وكل الخير إللى كنت بتعمله وربنا يجمعنا في الجنة إن شاء الله، أرجو الدعاء لوالدي".

منشور حسن الرداد عبر إنستجرام

أحدث أعمال حسن الرداد

وعلى الصعيد الفني، كان آخر أعمال حسن الرداد هو مسلسل "محارب"، الذي عُرض خلال موسم رمضان الماضي وحقق نجاحًا كبيرًا، والمسلسل ينتمي لنوعية الأعمال الدرامية الحركية (الأكشن)، ويدور حول شاب يعيش صراعات متعددة في حياته نتيجة ماضيه المعقد، لكنه يحاول الانتقام ممن تسببوا في أذيته وأذية عائلته.

أبطال مسلسل محارب

شارك حسن الرداد في بطولة المسلسل نخبة من النجوم، أبرزهم سوسن بدر، وفاء عامر، وأحمد صيام. المسلسل من تأليف محمد سيد بشير وإخراج أحمد خالد موسى.