بسبب بطلة مسلسل.. إسلام إبراهيم يتصدر التريند

تصدر اسم الفنان إسلام إبراهيم محركات البحث جوجل خلال الساعات الماضية، وذلك بعد تصريحاته في برنامج الراديو بيضحك" الذي يبث عبر "الراديو 9090".

سبب تصدر إسلام إبراهيم التريند

وكشف إسلام إبراهيم عن انسحابه من أحد المسلسلات التي من المقرر عرضها ضمن موسم دراما رمضان 2025، قائلا: "كان في مشروع لرمضان وللأسف محصلش نصيب، كنت مترشح لبطولة لكن البطلة شافت إني مش أمور كفاية، والله العظيم ده حصل فعلا، فانسحبت بشياكة وبهدوء".

إسلام إبراهيم ينسحب من مسلسل بسبب البطلة

واستكمل إسلام إبراهيم: "وفي بعض المعايير السطحية في الاختيارات، وشايف أنها غلط، لأن بابا الدراما أعظم حد في الدراما الدكتور يحيى الفخراني كسر كل القواعد والتابوهات اللي كنا متعودين عليها، عمل نصف ربيع الاخر ده كان عمل رومانسي انا فاكر، كان ستات مصر كلها متجننين على المسلسل وعليه".

واختتم إسلام إبراهيم: "سليمان باشا الستات كانت بتموت فيه ودكتور يحيى معندوش المواصفات بتاعة الجان اللي هي العضلات والطول، الموضوع كله حالة، مش دايمًا المواصفات الشكلية بتبقى هي الأهم، وهي ليها علاقة بفكرة الصدق والإحساس، وأنا مصدق اللي بعمله وبعمله من قلبي ولا لأ".

آخر اعمال إسلام إبراهيم

وكان آخر اعمال إسلام إبراهيم بمسلسل "تيتة زوزو" بطولة النجمة إسعاد يونس، مصطفى غريب، إسلام إبراهيم، ندى موسى، محمد كيلاني، إيناس كامل، حمزة العيلي، نور محمود، محمود البزاوي، وإيمان يوسف، وآخرين من الفنانين، والعمل من تأليف محمد عبد العزيز وإخراج شيرين عادل.

وايضا شارك في فيلم ع الزيرو، بطولة محمد رمضان، نيللي كريم، جومانا مراد، الطفل منذر مهران، وأخرين، والفيلم من تأليف مدحت العدل وإخراج ماندو العدل، وتدور أحداث الفيلم في إطار اجتماعي حول حمزة الملقب بـدراجون، ولديه طفل مريض يسعى لعلاجه لكن حالته المادية لا تسمح بذلك، ثم تتطورت الأحداث بعد أن قرر الدخول فى عالم تجارة الأعضاء البشرية.