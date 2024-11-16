محمود حميدة:" كنت تاجر كتب وفي مكتبات لناس مهمة جدًا مهملة"

بدأت جلسة نقاشية حول ترميم أرشيف الفنانين، والتي تقام ضمن فعاليات الدورة الحالية من مهرجان القاهرة السينمائي، بمشاركة الفنان محمود حميدة، والمتخصصة في مجال الأرشفة المهندسة ندى حسام الدين رئيس مركز الترميم السينمائي، ويديرها شريف نور الدين، وبحضور عدد من الفنانين مثل بشرى، ولقاء سويدان، وخالد حميدة.

تصريحات محمود حميدة

وتحدث النجم محمود حميدة قائلًا:" من زمان بشتغل في الكتب والمكتبات واشتغلت تاجر كتب كان لو في حد عايز كتاب معين ويكون نادر كنت أنا أروح أدور على الكتب دي بقى بلاقيها عند أهل المتوفي أو في مكتبة بتكون لصاحب الكتاب ده ولكن مهملة".

وتابع قائلًا:" أهالي الناس اللي ماتت وبيعرفوا قيمة التراث أو الكتب ومكتباتهم مهملة وأحيانا لا يسمحوا بالأرشفة لأنهم ممكن يكونوا خايفيين من الكسب من وراء أعمال أهاليهم أو أصحاب الأرشيف لم يكونوا مهتمين".

مهرجان القاهرة السينمائي الدولي

مهرجان القاهرة السينمائي الدولي هو أقدم مهرجان سينمائي في العالم العربي وإفريقيا، حيث تم تأسيسه في عام 1976. يُعد المهرجان منصة هامة لعرض الأفلام من مختلف أنحاء العالم، ويتميز بتقديم مجموعة متنوعة من الأفلام الروائية والوثائقية والقصيرة. يتم خلال المهرجان تكريم الشخصيات السينمائية البارزة، وتُمنح الجوائز للأعمال المتميزة في مختلف الفئات. يُعتبر المهرجان أيضًا فرصة لتبادل الأفكار والخبرات بين صناع السينما والنقاد والجمهور، مما يسهم في تعزيز الثقافة السينمائية في المنطقة.

كل عام، يسعى مهرجان القاهرة إلى تقديم أفلام جديدة ومبتكرة، ويُعد مساحة حرة للإبداع الفني والسينمائي، مع التركيز على تقديم أفلام من مناطق وثقافات متنوعة، مما يجعله واحدًا من أهم المهرجانات السينمائية في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

يتضمن مهرجان القاهرة السينمائي العديد من الأقسام والبرامج المتنوعة، من أبرزها:

المسابقة الرسمية: وتشمل الأفلام الطويلة المتنافسة على جوائز المهرجان، مثل "الهرم الذهبي" لأفضل فيلم.

آفاق السينما العربية: قسم خاص بالأفلام العربية من مختلف الدول، يهدف إلى دعم وتعزيز صناعة السينما العربية.

آفاق السينما الدولية: يضم أحدث الأفلام العالمية من مختلف الثقافات واللغات.

عروض خاصة: يتم فيها عرض أفلام مميزة تمثل تجارب فنية مختلفة أو موضوعات تثير الجدل.

عروض كلاسيكية: استعادة لأعمال سينمائية قديمة تعتبر تحفًا فنية.