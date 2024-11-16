أمير المصري ينشر صورا من كواليس فيلمه "In Camera"

شارك الفنان أمير المصري متابعيه عبر حسابه الرسمي على موقع تبادل الصور والڤيديوهات الشهير "إنستجرام" صورًا من كواليس فيلمه البريطاني In Camera، الذي يُعرض ضمن قسم العروض الخاصة خارج المسابقة في مهرجان القاهرة السينمائي الدولي في دورته الـ 45.

منشور أمير المصري عبر حسابه الرسمي على موقع تبادل الصور والڤيديوهات الشهير إنستجرام

موعد عرض فيلم In Camera

ومن جانبه يتم عرض الفيلم يوم الأحد الموافق يوم 17 نوفمبر الساعة 9 مساءً في المسرح الصغير بدار الأوبرا المصرية، مع إعادة يوم الثلاثاء 19 نوفمبر الساعة 4 عصرًا في سينما الزمالك.

قصة فيلم in camera

يتناول الفيلم قصة ممثل شاب يواجه رفضًا مستمرًا أثناء محاولته تحقيق حلمه في التمثيل، مما يقوده إلى رحلة لاكتشاف ذاته.



أبطال وصناع فيلم in camera

وفي سياق متصل يأتي العمل من تأليف وإخراج نقاش خالد، ويشارك في بطولته كلا من نبهان رضوان وروري فليك بيرن.

أحدث الأعمال الدرامية للفنان أمير المصري

ومن الجدير بالذكر إن آخر الأعمال الدرامية للفنان أمير المصري هو مشاركته في مسلسل "مليحة" والذي تم عرضه في النصف الثاني من شهر رمضان الكريم لهذا العام الحالي 2024، وهو مسلسل درامي ينتمي إلى فئة الأعمال الإجتماعية، والذي يتناول القضية الفلسطينية، كما تدور أحداثه في إطار من الإثارة والتشويق.