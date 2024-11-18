عصام صاصا يتصدر تريند "جوجل".. فما القصة؟

الفجر الفني
عصام صاصا
عصام صاصا

تصدر اسم مؤدي المهرجانات الشعبي عصام صاصا تريند محرك البحث الشهير "جوجل"، خلال الساعات القليلة الماضية، وذلك بعدما أجلت محكمة جنايات الجيزة استئناف الحكم على عصام صاصا وشقيقه بحبسهما سنة مع الشغل في قضية التزوير لجلسة 17 ديسمبر المقبل للقرار.

عصام صاصا

 

واقعة حبس عصام صاصا



وكانت قد أصدرت محكمة جنايات جنوب الجيزة يوم 29 من شهر أغسطس الماضي، حكما بمعاقبة مؤدي المهرجانات عصام صاصا وشقيقه بالسجن لمدة سنة مع الشغل، كما عاقبت المتهم الثاني والثالث غيابيا بالسجن لمدة 10 سنوات في قضية تزوير توكيلات.

وقضت محكمة جنايات الجيزة المنعقدة بمجمع محاكم زينهم، في وقت سابق، بحبس مطرب المهرجانات عصام صاصا 6 أشهر في تهمة تعاطي المخدرات، وانقضاء الدعوى المدنية في قضية الدهس بالتصالح.

مطرب المهرجانات عصام صاصا مطرب المهرجانات عصام صاصا وشقيقه حبس عصام صاصا عصام صاصا وشقيقه عصام صاصا

مواد متعلقة

رغم حبسه.. عصام صاصا يواصل تصدر التريند بـ "الدنيا قاسية"
Elfagr.org

الأكثر قراءة

حسين فهمي: مهرجان القاهرة السينمائي الدولي صوت قوي لدعم القضية الفلسطينية

موعد مباراة غانا والنيجر في تصفيات كأس الأمم الإفريقية 2025

بث مباشر.. مباراة إسبانيا وسويسرا اليوم: تفاصيل شامله وتوقعات المواجهة المرتقبة

صباح الكورة.. الأهلي يُبلغ محمود كهربا بقرار جديد واتجاه في الزمالك لفسخ عقد لاعبه والهلال السعودي يحسم رحيل نيمار

عبداللطيف ومحافظ شمال سيناء يواصلان جولتهما بتفقد مدرستى "المصرية اليابانية بالعريش" و"جرادة للتعليم الأساسي" بالشيخ زويد

مباراة كرواتيا والبرتغال اليوم: توقعات وتفاصيل المواجهة المنتظرة

صلاح يدعو إلى عدم مقارنة عمر مرموش به ويقول: «دعوه يعيش مسيرته»

جامعة أسيوط تشهد انطلاق اللقاء الرياضي للياقة البدنية