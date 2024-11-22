تامر كروان: "موسيقى مسلسل لعبة نيوتن استغرق 9 شهور وجعلني أبتعد عن التقليد"

الفجر الفني
تامر كروان
تامر كروان

أقيمت ندوة موسيقية للمؤلف الموسيقي تامر كروان ضمن فعاليات مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، حيث حضر جمهور كبير من محبي الموسيقى التصويرية والمهتمين بصناعة السينما. تحدث تامر كروان خلال الندوة عن تجربته الطويلة في تأليف الموسيقى للأفلام والمسلسلات، وألقى الضوء على كيفية دمج الموسيقى مع الصورة لتعزيز المشاهد السينمائية.

 

وتحدث “كروان” عن تجربته في مسلسل لعبة نيوتن وتحث قائلا:"أن صناعة الموسيقى التصويرية لمسلسل لعبة نيوتن جعلته يبتعد عن كل أشكال الموسيقي التقليدية لأنها كانت معتمدة على الإيقاع فقط لخلق مشاعر التشويق عند الجمهور، ماعدا مشاهد قليلة التى كانت تعتمد على موسيقي هادئة نوع ما.

 

وأضاف “تامر كروان" أن الموسيقي التصويرية للمسلسل استغرقت ٩ أشهر حتى تظهر بهذا الشكل".

 

نبذة عن تامر كروان

تامر كروان هو مؤلف موسيقي ومهندس صوت مصري بارز، يُعرف بإسهاماته الكبيرة في مجال الموسيقى التصويرية للأفلام والمسلسلات. 

 

وُلد تامر في مصر ودرس الموسيقى وتعلم فنونها على يد متخصصين، مما أكسبه خلفية موسيقية قوية جعلته واحدًا من أبرز الملحنين في عالم السينما العربية.

 

بدأ تامر كروان مسيرته الفنية في تسعينيات القرن الماضي، ونجح سريعًا في ترك بصمته الخاصة بفضل موهبته في استخدام الموسيقى للتعبير عن المشاعر والأجواء السينمائية المختلفة. تعاون مع عدد كبير من المخرجين المصريين والعرب، وشارك في تأليف الموسيقى التصويرية لأفلام ومسلسلات لاقت استحسانًا كبيرًا من النقاد والجمهور.

 

 

يتميز أسلوب تامر كروان بالمزج بين الألحان الشرقية والغربية، والقدرة على نقل الحالة النفسية للشخصيات من خلال الموسيقى، مما جعله ينجح في تقديم موسيقى تتناسب مع مختلف الأنواع السينمائية، سواء الدرامية أو الرومانسية أو الأكشن.

 

شارك تامر في العديد من الأفلام التي عُرضت في مهرجانات سينمائية دولية وحصدت جوائز، مما أكسبه شهرة وتقديرًا على مستوى عالمي. كما أنه معروف بقدرته على التعاون مع المخرجين بشكل وثيق، لضمان أن تكون الموسيقى جزءًا لا يتجزأ من رؤية الفيلم العامة.

 

إلى جانب أعماله السينمائية، يشارك تامر كروان في ورش عمل وندوات تهتم بتعليم الموسيقى التصويرية وتحليلها، مما يجعله مصدر إلهام للعديد من المؤلفين والموسيقيين الصاعدين.

 

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