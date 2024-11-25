بإطلالة جذابة.. عائشة بن أحمد تخطف الأنظار في أحدث ظهور لها من مهرجان القاهرة السينمائي

شاركت الفنانة عائشة بن أحمد، جمهورها ومتابعيها صورًا لها من أحدث جلسة تصوير تعرضت لها، خلال مهرجان القاهرة السينمائي الدولي وجاء ذلك عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل الإجتماعي الشهير "إنستجرام".

إطلالة الفنانة عائشة بن أحمد

ارتدت عائشة فستان أنيق طويل باللون الذهبي يتبع قصة الأوف شولدر من ناحية كتف واحد حيث كان يليق بها وخطف الأنظار عليها، ومن الناحية الجمالية اعتمدت على الميكب الهادئ الذي يتناسب مع إطلالتها، وتركت شعرها الأشقر الطويل منسدلًا بطريقة مميزة.

منشور الفنانة عائشة بن أحمد

و علقت عائشة على منشورها قائلة: "تشرفت بكوني عضوًا في لجنة تحكيم المسابقة الدولية للأفلام في مهرجان القاهره السينمائي الدولي".



و تابعت: "شكرًا لكل أعضاء لجنة التحكيم ومنظمي المهرجان".

أحدث ظهور للفنانة عائشة بن أحمد



أحدث مشاركات الفنانة عائشة بن أحمد في رمضان 2025

تعاقدت الفنانة عائشة بن أحمد مؤخرََا، على تقديم البطولة النسائية أمام أحمد مكي في مسلسله الجديد "عين شمس"، إستعدادًا لعرضه خلال الماراثون الرمضاني 2025.

نجاح عائشة بن أحمد في رمضان 2024

و الجدير بالذكر أن عائشة بن أحمد، حققت نجاحًا كبيرًا في موسم دراما رمضان 2024، وذلك من خلال مسلسل "دون سابق إنذار" مع النجم آسر ياسين، والذي تدور أحداثه حول "مروان" و"ليلى"، وهما زوجان تنقلب حياتهما رأسًا على عقب، بعد اكتشاف إصابة ابنهما بسرطان الدم. فيصير الزوجان مروان وليلى في صراع مع الزمن لإنقاذ حياة ابنهما، ويواجهان العديد من التحديات والمواقف الصعبة، ويحاولان بكل ما أوتيا من قوة إنقاذ حياة ابنهما الذي يحتاج إلى إيجاد متبرع كي يجري عملية عاجلة لنقل النخاع العظمي، وذلك في إطار اجتماعي تشويقي.

فريق عمل وصناع مسلسل "دون سابق إنذار"



يشارك في بطولة المسلسل آسر ياسين، عائشة بن أحمد، أحمد خالد صالح، نهال عنبر، حنان سليمان، وإسلام حافظ، والعمل من تأليف ألمي كفارنة، وإخراج هاني خليفة، والعمل مكون من 15 حلقة.