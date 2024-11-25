أوركسترا مزيكا تبهر الفرنسيين بأغنيات وردة وأسمهان وأم كلثوم

بالصور.. أوركسترا مزيكا تعيد إحياء أغنيات أساطير الطرب العربي في باريس

خطفت أوركسترا مزيكا قلوب الجمهور الأوروبي بحفلين متتاليين في العاصمة الفرنسية باريس، أطلت خلالهما على مسرح الباتاكلان العريق.

وقدمت أوركسترا مزيكا توليفة موسيقية من روائع الزمن الجميل تحت مسمى حفلات "أساطير العرب" أعادت خلالها أحياء أشهر الأعمال الغنائية الكلاسيكية لأساطير الشرق مثل وردة وفيروز وكوكب الشرق أم كلثوم وأسمهان بطريقة أوركسترالية مميزة.

أوركسترا مزيكا تشعل أجواء باريس بحفلين متتاليين على مسرح الباتاكلان

أوركسترا مزيكا تشعل أجواء باريس بحفلين متتاليين على مسرح الباتاكلان

أوركسترا مزيكا تشعل أجواء باريس بحفلين متتاليين على مسرح الباتاكلان

أوركسترا مزيكا تشعل أجواء باريس بحفلين متتاليين على مسرح الباتاكلان

أوركسترا مزيكا تشعل أجواء باريس بحفلين متتاليين على مسرح الباتاكلان

أوركسترا مزيكا تشعل أجواء باريس بحفلين متتاليين على مسرح الباتاكلان



وخطفت الأوركسترا مسامع الجمهور الأوروبي بحفلين متتاليين حملا لافتة كامل العدد من الحضور انقسم كل عرض منهما لمشهدين، أولاهما حفل موسيقي متكامل بالاتكال فقط على العزف والسماع لشحر الموسيقى الأوركسترالية، والنصف الثاني غنائي شهد مشاركة المطربة السورية رشا رزق والمطربة نور قمر.

وتعد باريس إحدي المحطات الرئيسية في جولة الأوركسترا الموسيقية العالمية التي تصول وتجول خلالها مختلف أنحاء أوروبا بسلسلة حفلات جماهيرية، تأسر خلالها الأوروبيين بروائع أساطير الطرب العربي بطريقة عصرية أوركسترالية.

وقالت المايسترو أمل القرمازي، قائدة الأوركسترا، أن مزيكا تسعى خلال جولتها العالمية لترسيخ مفهوم السماع الموسيقي بعروض جماهيرية تعتمد فقط على صوت الآلات الموسيقية للأوركسترا بالاستعانة بموسيقيين وفنانين عالميين دون الاتكال على فكرة الغناء مع تقديم مزيج ممتع بين المقطوعات الموسيقية الحية والأغاني وذلك استجابة لطلب جمهور أوركسترا مزيكا.

بينما أوضح الدكتور شادي حكمة، مؤسس "مزيكا" أن الأوركسترا تحمل في جعبتها رسالة موسيقية عالمية تمزج بين روائع التراث الشرقي مع الإبداع الموسيقي الأوركسترا بطريقة عصرية، مضيفًا أن جولة الأوركسترا العالمية ستشمل خمس حفلات جديدة تحمل جميعها لافتة كامل العدد باستضافة عدد من الفنانين العرب مثل كارلا راميا ومهدي عياشي وحميدو.