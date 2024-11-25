"كإنك مسكن".. تعرف على أحدث أعمال بهاء سلطان

الفجر الفني
ميني ألبوم كإنك مسكن
ميني ألبوم "كإنك مسكن"

كشفت الصفحة الرسمية لشركة روتانا علي موقع انستجرام، عن أحدث أعمال بهاء سلطان، موضحه إنه يستعد لطرح ميني ألبوم جديد يتعاونه فيه مع روتانا. 

أحدث أعمال بهاء سلطان 

يستعد بهاء سلطان لطرح ميني ألبوم جديد يحمل اسم "كإنك مسكن"، وذلك بالتعاون مع شركة "روتانا"، ويضم 3 أغنيات. 

تفاصيل أغاني ميني ألبوم "كإنك مسكن" 

 

يضم الميني ألبوم أغنية "حن عليا"، من كلمات محمد رفاعي، ألحان وليد سعد، وتوزيع وسام عبد المنعم، وأغنية "كإنك مسكن"، كلمات وألحان حمادة فراويلة، وتوزيع حاتم محسن، وأغنية "إنت طيب"، كلمات هاني عبد الكريم، وألحان أحمد محيي، وتوزيع يحيى يوسف.

اخر اعمال بهاء سلطان

وكان اخر اعمال بهاء سلطان هو فيديو كليب أغنية "المزاج عناب"، من إنتاج "روتانا"، من كلمات زيزو العقرب، ألحان مصطفى وفقي، وتوزيع وسام عبد المنعم، وايضا طرح أغنيه "أنا من غيرك" من فيلم "الهوى سلطان"، كلمات منة القيعي، وألحان عزيز الشافعي، وتوزيع موسيقي نادر حمدي.

كلمات اغنية انا من غيرك

أنا من غيرك بتوه توهان

أنا من غيرك مليش عنوان

أنا من غيرك بتوه توهان

أنا من غيرك مليش عنوان

يا ترى إنت زيي كمان؟

زيي كمان مشتاق لزمان

قعدة عادية ومكالمة بتسأل فيها عليّ

في العربية واقفين والدنيا معدية

نرغي شوية نضحك نسمع كم أغنية

نضحك نسمع كم أغنية

يا ليل يا ليلي يا يا عين

يا ليل نسمع كم أغنية

لما أقول لك تبعد إياك تسمع مني

قرب أكثر إمسك فيّ بكلمة احضني

ازاي تمشي ده إنت لوحدك بس فاهمني

أنا مستني أهو تكلمني

أصل التفاصيل أجمل بكثير بوجودك فيها، بوجودك فيها

أتاريك إنت يا حبيبي إنت اللي محليها حياتي إنت محليها

أصل التفاصيل أجمل بكثير بوجودك فيها، بوجودك فيها

أتاريك إنت يا حبيبي إنت اللي محليها حياتي إنت محليها

أنا من غيرك بتوه توهان

أنا من غيرك مليش عنوان

أنا من غيرك بتوه توهان

أنا من غيرك مليش عنوان

يا ترى إنت زيي كمان؟

زيي كمان مشتاق لزمان

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