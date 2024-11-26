رمضان 2025| انضمام ياسمين العبد لـ فريق لام شمسية

الفجر الفني
ياسمين العبد
ياسمين العبد

 

 

انضمت الفنانة الشابة ياسمين العبد لفريق عمل مسلسل "لاوم شمسية" والذي سيتم عرضه خلال الموسم الرمضاني 2025، من بطولة الفنانة أمينة خليل، وتدور أحداثه في إطار من الأحداث الاجتماعية المثيرة، وبدأت ياسمين تصوير أولى مشاهدها اليوم .

قصة مسلسل لام شمسية


ويناقش مسلسل لام شمسية يناقش قضية التحرش بالأطفال في المدارس والشوارع، مع طرح تساؤلات حول المسئول عن التحرش بالأطفال؛ هل الأهل أم المدرسين، ويلعب أحمد السعدني شخصية زوج أمينة خليل الذي يقف ضدها في كل ما تقوم به، ولم يوافق على أفكارها، ويدخل الإثنين في خلافات دائمًا.

 

أبطال مسلسل لام شمسية 


ويأتي مسلسل لام شمسية من تأليف مريم نعوم وإخراج كريم الشناوى وإنتاج شركة ميديا هب – سعدي وجوهر، وبطولة أمينة خليل، أحمد السعدنى، محمد شاهين، يسرا اللوزى، ثراء جبيل صفاء الطوخى، ياسمينا العبد، وعدد آخر من الفنانين، ويناقش العمل قضية مهمة شغلت الرأي العام في السنوات الماضية، ويعد لام شمسية التعاون الرابع بين أمينة خليل والمخرج كريم الشناوى.

انضمام ياسمين العبد لـ فريق لام شمسية آخر أعمال ياسمينا العبد لاوم شمسية

مواد متعلقة

كريم الشناوي يبدأ تصوير مسلسل “لام شمسية” بطولة أمينة خليل لرمضان 2025

بالصور.. كواليس أحدث أعمال أحمد السعدني مسلسل "لام شمسية"

صفاء الطوخي تتألق في دراما رمضان بمسلسلي "لام شمسية" و"فهد البطل"

الأكثر قراءة

عمال الخدمة المنزلية الأبرز.. فئات لا ينطبق عليها قانون العمل الجديد (تعرف عليها)

تشكيل الهلال المتوقع أمام السد في دوري أبطال آسيا للنخبة

تشكيل مانشستر سيتي المتوقع أمام فينورد في دوري أبطال أوروبا

‏وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير يجدد رفضه لأي اتفاق لوقف لإطلاق النار مع لبنان

لهذا السبب.. سعد الصغير يتصدر تريند "جوجل"

أسعار المأكولات البحرية والجمبري اليوم الثلاثاء 26-11-2024 في محافظة قنا

تشكيل مانشستر سيتي المتوقع أمام فينورد في دوري أبطال أوروبا

بورصة الدواجن.. أسعار الفراخ البيضاء اليوم الثلاثاء 26-11-2024 في قنا