بهاء سلطان يطرح "انت طيب" بالتعاون مع هاني عبد الكريم

الفجر الفني
بهاء سلطان وهاني
بهاء سلطان وهاني عبد الكريم

طرح منذ قليل عبر حساباته الرسمية على مواقع التواصل، الفنان بهاء سلطان أغنيته الجديدة التي حملت عنوان "انت طيب" وهي من كلمات الشاعر الغنائي هاني عبد الكريم والحان أحمد محي.

أغاني ألبوم كأنك مسكن 

الأغنية تم طرحها ضمن ميني البوم لبهاء سلطان يضم ٣ أغنيات هم "انت طيب، كأنك مسكن، وحن عليا".

تعاون بهاء سلطان وهاني عبد الكريم

بهاء سلطان وهاني عبد الكريم تعاونا من قبل في مجموعة من الأغنيات التي حققت نجاحا كبيرا هي لو يعني بايع، مكتوب عليا، حبيبي يطلع منه كل ده، تندم ليه، وغيرها من الأغنيات.

آخر أعمال الفنان بهاء سلطان

وكان آخر أعمال الفنان بهاء سلطان، هي اغنية بعنوان «المزاج عناب» وذلك عبر قناته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «يوتيوب»، من كلمات زيزو العقرب، التركيب مصطفى توفيقي توزيع وسام عبد المنعم، وايضا أغنية «أنا من غيرك» من كلمات منة القيعي، وألحان عزيز الشافعي، وتوزيع نادر حمدي والفيديو كليب من إخراج هبة يسري.

كلمات أغنية «أنا من غيرك» 

«أنا من غيرك بتوه توهان

أنا من غيرك مليش عنوان

أنا من غيرك بتوه توهان

أنا من غيرك مليش عنوان

يا ترى انت زيي كمان، زيي كمان مشتاق لزمان

قعدة عادية ومكالمة بتسأل فيها عليا

في العربية واقفين والدنيا معدية

نرغي شوية نضحك نسمع كام أغنية

نضحك نسمع كام أغنية

لما أقولك تبعد إياك تسمع مني

قرب أكتر امسك فيا بكلمة احضني

ازاي تمشي ده انت لوحدك بس فاهمني

أنا مستني أهو تكلمني

أصل التفاصيل أجمل بكتير بوجودك فيها، بوجودك فيها

أتاريك انت يا حبيبي انت، اللي محليها حياتي انت محليها

أصل التفاصيل أجمل بكتير بوجودك فيها، بوجودك فيها».

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