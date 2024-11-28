في رثاء مؤثر لمحمد رحيم.. تامر حسني يستعيد ذكريات أغنية "أول يوم"

أعرب الفنان تامر حسني، عن حزنه الشديد لرحيل الملحن محمد رحيم، من خلال الاستوري الخاص بحسابه الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام، حيث نشر مقطع فيديو قديم من إحدى حفلاته وهو على المسرح ومعه الملحن الراحل محمد رحيم.



وتحدث تامر حسني عن محمد رحيم كونه صديق عمره قائلًا: "أغنية أول يوم اللي كانت في فيلم نور عيني مكنتش أتخيل إني دلوقتي أفضل أسمعها يوميًا وأحس معانيها للشخص اللي لحنها واللي لحنها هو محمد رحيم صديق عمري، الله يرحمك يا حبيبي ويرحم جميع أمواتنا".

كلمات أغنية أو يوم



أول يوم بيعدي عليا

وأنا لوحدي، أنا لوحدي

صحيت عيني لقيتني بنادي، بنادي

بقلبي وروحي بنادي عليك

أول يوم بيعدي عليا، عليا، عليا

وأنا لوحدي، أنا لوحدي

صحيت عيني لقيتني بنادي، بنادي

بقلبي وروحي بنادي عليك

كده برضو تسيبني وإزاي تمشي ومتكلمناش

عايز اغمض وأحلم إن اليوم ده مجاش

مش قادر أصدق يا عيني إني مش هشوفه تاني

بجد واحشني أخده في حضني ويرجعلي تاني

لسه هحاول أغلب يأسي

لسه هحاول أكدب نفسي

لسه هحاول أصدق إني فارقت عينيه

لسة هحاول أغلب يأسي

لسه هحاول أكدب نفسي

لسه هحاول أصدق إني فارقت عينيه

أول يوم بيعدي عليا، عليا، عليا

وأنا لوحدي، أنا لوحدي

صحيت عيني لقيتني بنادي، بنادي

بقلبي وروحي بنادي عليك

أنا مش قادر لسه أجمع

كل ما أفكر عيني تدمع

أنا مش قادر لسه أجمع

كل ما أفكر عيني تدمع

وحشتني، وحشتني.

عمل سينمائي في انتظار تامر حسني





وينتظر تامر حسني عرض فيلم ريستارت في موسم عيد الفطر القادم 2025، وهو فيلم كوميدي يجمع هنا الزاهد وتامر حسني معًا مرة أخرى بعد فيلم " بحبك" وفيلم ري ستارت ينتمي إلى فئة الأفلام الاجتماعية الكوميدية والذي يدور في إطار من الإثارة والتشويق، ويشارك في بطولة فيلم ري ستارت كوكبة كبيرة من النجوم المتميزين إلى جانب الفنان تامر حسني وهم الفنانة هنا الزاهد، باسم سمرة، عصام السقا، محمد ثروت، وهو من تاليف ايمن بهجت قمر وإخراج سارة وفيق.