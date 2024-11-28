الإثنين المقبل.. رامي جمال يطرح أغنية جديدة بتوقيع أحمد المالكي

يستعد المطرب رامي جمال لطرح أغنية جديدة بعنوان "ولا بتفكرك " بتوقيع الشاعر أحمد المالكي، ومن المقرر أن يتم طرحها الإثنين المقبل في تمام الساعة 5 مساءً.

تفاصيل الأغنية



والأغنية من كلمات أحمد المالكي، ألحان محمدي، توزيع أحمد أمين، وأشار المالكي أنها من أكثر الأغاني الحلوة الذي قام بكتابتها في حياته ومن أحلى الاغاني مع رامي جمال.



أحدث أعمال رامي جمال

وكان رامي جمال، قد طرح مؤخرًا أغنية “وجوده تعبني”، وهي أولى أغاني ألبومه الجديد “مش لاقيكي”، وذلك من خلال قناته الرسمية على موقع الفيديوهات الشهير يوتيوب، وحقق من خلالها نجاحًا كبيرًا وتصدر بها قائمة التريند على نفس الموقع، والأغنية من كلمات عمرو المصري، ألحان عمرو الشاذلي، توزيع وميكس وماستر عمرو الخضري.



كلمات أغنية وجوده تعبني

ربنا يبعد بينه وبيني

يبعد عني ويبقى ناسيني

ده وجوده تعبني وعذبني

ودموعي خلصت من عيني

ربنا ياخد حقي وأشوفه

عايش بعدي يموت من خوفه

وبحق الأيام الصعبة

يتعب ويعاني مع ظروفه

وأنا عن نفسي

نفسي عينينا متشوفهوش

حتى بصدفة مقابلهوش

حتى سلام مش عايز أقولها

يمشي وعادي مودعهوش

وأنا عن نفسي

تعبت وقلبي مش مرتاح

لكن هفرح أوي لو راح

هم كبير يتشال من قلبي

وهودع من بعده جراح

يلا خلاص أهو راح من بالي

بقى زي الهواء بالنسبة ليّ

عيشت أنا بتعب ياما عشانه

وعاش هو بيكسرني ليالي

ربنا شاهد على اللي آسيته

واللي أنا شيلته في عيني داريته

أداني تمن الحب ده قسوة

بس خلاص خفيت ونسيته

وأنا عن نفسي

نفسي عينينا متشوفهوش

حتى بصدفة مقابلهوش

حتى سلام مش عايز أقولها

يمشي وعادي مودعهوش

وأنا عن نفسي

تعبت وقلبي مش مرتاح

لكن هفرح أوي لو راح

هم كبير يتشال من قلبي

وهودع من بعده جراح