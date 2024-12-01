بسبب لقطة عفوية.. أصالة تتصدر التريند

الفجر الفني
أصالة
أصالة

تصدرت الفنانة أصالة محركات البحث جوجل خلال الساعات الماضية، وذلك بعدما أدت أغنية «أكتر» برفقة طفل تركي يعزف على آلة القانون أثناء تحضيرها لحفلها في الكويت، والذي أقيم مساء أمس الخميس.

سبب تصدر أصالة التريند 

وتداول كثير من رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع الفيديو للفنانة أصالة وهي تغني برفقة طفل تركي يعزف علي القانون، نال الفيديو إعجاب الجمهور وأشادوا بعفوية أصالة وتواضعها أمام الطفل الوسيم.

لقطة عفوية من أصالة 

وظهرت أصالة خلال الفيديو وهي جالسة على الأرض وتغني أغنيتها «أكتر» خلال البروفات التحضيرية للحفل، كما بدت عليها ملامح الانبهار والإعجاب بموهبة طفل تركي يعزف علي القانون. 

أصالة تبدع في فعاليات موسم شتاء الكويت

ومن جانبه، قدمت أصالة باقة من أشهر أغانيها خلال حفلها ضمن فعاليات موسم شتاء الكويت والذي أقيم مساء أمس الخميس، أبرزها: «أكتر، بنت أكابر، شامخ، جابو سيرته، لحقت نفسي، نسيت، أعراض غياب».

آخر أعمال أصالة نصري

وكان اخر اعمال أصالة هي أغنية «بعض الأحيان» الفترة الماضية على موقع «يوتيوب»، من كلمات الأمير فيصل بن تركي بن ناصر، وألحان أحمد الهرمي.

كلمات أغنية «بعض الأحيان»

بعض الاحيان كلمات

بعض الأحيان المفارق فيه خير

لين صار اللي تحب ما فيه خير

غلطتي داريت ودللتك كثير

وانت فسرت إهتمامي إنهزام

إعتبر نفسك من اللحظة غريب

إنتهى وقت الدلع والاهتمام

كنت غافل يوم سميتك حبيب

إنت كذبة وكل أحاسيسك كلام

يوم حبي لك ملى كل الجهات

ومعي حققت كل الأمنيات

لين ضيعت الهوى والإنسجام

كنت لك مخلص محب ما لك شريك

شايلك في العين ومغمض عليك

وإنت ضيعت المحبة من يديك

لوم نفسك ماعلى قلبي ملام

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