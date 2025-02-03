بالأسماء.. القائمة الكاملة لـ أبطال «ضل حيطة» رمضان 2025

تشارك الفنانة ياسمين صبري في السباق الرمضاني القادم 2025 بمسلسل الأميرة الذي تم تغيير اسمه مؤخرا من «ضل حيطة» إلى هذا الاسم.

القائمة الكاملة لـ أبطال «ضل حيطة» رمضان 2025

يواصل صناع وأبطال مسلسل «ضل حيطة» العمل على قدم وساق، لـ اللحاق بموسم دراما رمضان 2025 الذي يشهد مشاركة عدد من نجوم الدراما: ياسمين صبري، نيقولا معوض، وفاء عامر، هالة فاخر، عزت زين، عابد عناني، مها نصار، هند عبد الحليم وأخرين من الفنانين، والعمل من تأليف محمد سيد بشير، وإخراج إبراهيم فخر، وإنتاج مها سليم.

قصة مسلسل «ضل حيطة»

وتدور أحداث مسلسل «ضل حيطة»، حول تعرض الفنانة ياسمين صبري للخيانة من زوجها وتحاول الانتقام منه سبب خيانته لها مع أقرب صديقة لها، حيث تلعب الفنانة ياسمين صبري شخصية ربة منزل تدخل في خلافات مع زوجها، ولديها أطفال تسعى على تربيتهم وتتعرض للعديد من المشاكل.

آخر أعمال ياسمين صبري

وكان اخر اعمال ياسمين صبري هو مسلسل رحيل الذي خاضت به سباق مسلسلات رمضان 2024، وجسدت خلال أحداث المسلسل شخصية فتاة تنتمي لأسرة من الطبقة المتوسطة، حيث تعيش في أحد الأحياء الشعبية وتواجه الكثير من الصعوبات والتحديات في إطار من الدراما والتشويق، وتتصاعد الأحداث وتدخل السجن، وشارك في مسلسل رحيل كل من: ياسمين صبري، محمد كيلاني، أحمد بدير، أحمد صلاح حسني، محمد مهران، ومي القاضي، ولبنى ونس، وحازم سمير وآخرين، من تأليف محمد عبد المعطي، إخراج محمد عبد السلام.