نصيحة أم من جيل مختلف: كيف ألهمت والدة نيكول كيدمان مسيرة ابنتها الفنية؟

تحدثت النجمة العالمية نيكول كيدمان عن إحدى أهم النصائح التي تلقتها من والدتها الراحلة جانيل آن كيدمان، والتي أثرت بشكل عميق في حياتها المهنية. بعد وفاة والدتها في سبتمبر الماضي، كشفت كيدمان أن والدتها كانت دائمًا تحثها على المضي قدمًا في التمثيل، مع الحفاظ على توازن حياتها الأسرية، مضيفةً: "كانت تنتمي إلى جيل لم تتح له الفرص التي أتيحت لي. ربما كانت تأمل أن تتاح لها هذه الفرص في شبابها".

ظهرت كيدمان في أكتوبر الماضي وهي متأثرة خلال جنازة والدتها في سيدني، حيث تلقت دعمًا من زوجها كيث أوربان وابنتيها صنداي روز (16 عامًا) وفيث مارغريت (14 عامًا). العائلة ودعت جانيل في نفس الكنيسة التي أقيمت فيها جنازة والد نيكول، أنطوني كيدمان، قبل عشرة أعوام.

اللحظة كانت محاطة بدفء عائلي، حيث تلقت ابنتا كيدمان تعزية خاصة من أليجرا أوفيرتون، ابنة العارضة جيسيكا رو، في مشهد يعكس العلاقات الوثيقة بين عائلة كيدمان وعائلة أوفيرتون، والتي امتدت لسنوات من التقارب والاحتفال المشترك بالمناسبات الخاصة.

جاءت وفاة جانيل، التي رحلت عن عمر يناهز 84 عامًا، قبل ساعات من تكريم نيكول بجائزة أفضل ممثلة عن فيلم Babygirl في مهرجان فينيسيا السينمائي، مما جعل اللحظة مزيجًا مؤثرًا من الحزن والفخر.