خالد النبوي يكشف عن رأية في السوشيال ميديا و سبب قلة أعماله المسرحية و الإذاعية في الفترة الحالية

الفجر الفني
خالد النبوي
خالد النبوي

كشف الفنان خالد النبوي عن سبب قلة أعماله المسرحية و الإذاعية في الفترة الحالية، وايضا تحدث عن رأية في السوشيال ميديا، وذلك خلال ندوته في مهرجان القاهرة الدولي للفيلم القصير، والتي تقام بقيادة الناقد والباحث السينمائي محمد رمضان حسين. 

خالد النبوي يكشفسبب قلة أعماله المسرحية و الإذاعية في الفترة الحالية 

قال خالد النبوي: "اعترف انني مقصر في مشاركتي في الاذاعة وذلك يرجع الي خوفي منها بسبب قلة الاعمال الاخيرة، لكن انا بحب الاذاعة جدا وعملت اكتر من مسلسل اذاعي، وحاليا مناخ المسرح لايسمح لمشاركته فيه". 

رأي خالد النبوي عن السوشيال 

واضاف خالد النبوي:" السوشيال ميديا وجهان لعمله واحده له ضرر ونفع، والنفع منه يوحي عدم الاحتكار واتخوف من احتكار الميديا للفنان، واتمني العمل بشخصية "كاريجولا". 

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مكرمين حفل افتتاح الدورة السادسه من مهرجان القاهرة الدولي للفيلم القصير

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