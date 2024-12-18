بهذه الطريقة.. ياسمين عبد العزيز تكشف عن كواليس "زوجة رجل مش مهم"

شاركت الفنانة ياسمين عبدالعزيز جمهورها عبر حسابها الرسمي بموقع «إنستجرام»، صورة من كواليس فيلم «زوجة رجل مش مهم».

ياسمين عبد العزيز تكشف عن كواليس «زوجة رجل مش مهم»

وعلقت ياسمين عبد العزيز علي صور تجمعها بـ أكرم حسني من كواليس بداية الاستعدادات للفيلم، قائلة: «زوجة رجل مش مهم».

احدث أعمال ياسمين عبد العزيز

ومن ناحية اخري، تواصل ياسمين عبد العزيز تصوير أحدث أعمالها «وتقابل حبيب» الذي يسجل التعاون الثاني بينها وبين كريم فهمي، ومن المقرر عرضه خلال مارثون دراما رمضان 2025، وينتمي المسلسل إلى نوعية مسلسلات الـ 30 حلقة، وتدور أحداثه في إطار الدراما الاجتماعية الرومانسية، بطولة عدد من النجوم أبرزهم: خالد سليم، نيكول سابا، محمود ياسين جونيور، بسنت شوقي، انوشكا، والعمل من تأليف عمرو محمود ياسين، وإخراج محمد الخبيري، وإنتاج شركة سينرجي.

ياسمين عبدالعزيز تتصدر التريند

ويذكر ان ياسمين عبد العزيز تصدرت مواقع التواصل الاجتماعي، بعد أن انتشر مقطع فيديو لها أثناء حضورها حفل زفاف نجل الإعلامي المصري عمرو الليثي وابنة الإعلامي المصري تامر أمين، وظهرت مرتديه فستان طويل ومجسم باللون الأسود، وجاء الفستان بتصميم الكم الواحد الذي يكشف عن جمالها ورشاقتها، واعتمدت في المكياج على الألوان الناعمة التي تبرز جمال عيونها مع اختيار احمر الشفاه باللون الأحمر الناعم الذي يبرز جمال أنوثتها، تركت شعرها البني الطويل منسدلا بين كتفيها بطريقة ناعمة وجذابة تتناسب مع إطلالتها المميزة.

اخر اعمال ياسمين عبدالعزيز

وكان اخر اعمال ياسمين عبدالعزيز هو مسلسل «ضرب نار»، الذي تم عرضه خلال الموسم الرمضاني 2023، كان آخر أعمال الفنانة ياسمين عبد العزيز، هو وحقق العمل نجاحًا كبيرًا وقتها، وتناول العمل قصة جابر الذي يسافر من الصعيد، إلى القاهرة بسبب الثأر، ويلقيه القدر في طريق مهرة، السيدة المكافحة التي تربي شقيقيها، وتنشأ بينهما قصة حب يتحديان بها ظروفهما الصعبة، بطولة ياسمين عبد العزيز، أحمد العوضي، سهير المرشدي، انتصار، إيمان السيد، ماجد المصري، والعمل من تأليف ناصر عبد الرحمن، وإخراج مصطفى فكري.