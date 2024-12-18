أحمد زاهر وابنته ليلى في عزاء نبيل الحلفاوي

حرص الفنان احمد زاهر وابنته ليلي علي حضور عزاء الراحل نبيل الحلفاوي، الذي أقيم في مسجد الشرطة بالشيخ زايد، بحضور نجوم الفن والمجتمع.

نجوم الفن في عزاء نبيل الحلفاوي

وحضر عزاء نبيل الحلفاوي كل من أشرف زكي، يسرا، لطفي لبيب، أحمد فتحي، شريف سلامة، منال سلامة، المخرج شريف عرفة، المنتج طارق الجنايني، نور خالد النبوي، جمال العدل، ماندو العدل، حسن الرداد وإيمي سمير غانم، فردوس عبد الحميد، إيهاب فهمي، هاني مهنا، محمد أبو داود، سيد رجب، الإعلامية لميس الحديدي، أيمن وتار، نجلاء بدر، محمود قابيل.

سبب وفاة نبيل الحلفاوي

توفي نبيل الحلفاوي عن عمر ناهز 77 عامًا، بعد معاناة من مضاعفات صحية حادة أدت إلى دخوله في غيبوبة وفقدانه القدرة على التواصل مع محيطه.

احدث اعمال احمد زاهر

ومن ناحية اخري، بدا احمد زاهر تصوير مشاهد مسلسل «سيد الناس» من بطولة الفنان عمرو سعد خلال الفترة الماضية، وذلك استعدادا لانطلاقته ضمن أعمال موسم مسلسلات رمضان 2025

ابطال مسلسل سيد الناس

يشارك في بطولة مسلسل سيد الناس عدد من الفنانين منهم، عمرو سعد، إلهام شاهين، خالد الصاوي، محمد شاهين، طارق النهري، غادة عادل، وتواصل الشركة المنتجة ترشيح باقي الفنانين للمشاركة في بطولة العمل، خلال الأسابيع المقبلة، استعدادا لتصوير أول المشاهد في النصف الثاني من شهر نوفمبر المقبل، والعمل من إخراج محمد سامي، وتأليف خالد صلاح، وإنتاج صادق الصباح.

اخر اعمال احمد زاهر

وكان اخر اعمال احمد زاهر هو مسلسل نعمة الأفوكاتو بطولة الفنانة مي عمر، من الأعمال ذات الـ 15 حلقة فقط، وعرض المسلسل خلال النصف الأول من شهر رمضان 2024، ويدور في إطار درامي، حيث تعمل المحامية الشابة نعمة والتي تجسد دورها مي عمر، على مساندة زوجها الفاشل لينجح في حياته والذي يجسد دوره الفنان أحمد زاهر، لكن حياتها تنقلب رأسًا على عقب بعد اكتشافها خيانته لها، وتحاول الانتقام منه.