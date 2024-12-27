"Moana 2" يقترب من تحقيق مليار دولار

الفجر الفني
بوابة الفجر

اقترب فيلم الأنيميشن "Moana 2" من تجاوز حاجز المليار دولار في شباك التذاكر العالمي، حيث بلغت إيراداته الإجمالية 806.917 مليون دولار منذ طرحه في 27 نوفمبر الماضي. الفيلم من إنتاج شركة ديزني وتبلغ مدته ساعة و40 دقيقة.

 

وتوزعت الإيرادات بين 366.317 مليون دولار في شباك التذاكر الأمريكي و440.600 مليون دولار على مستوى الأسواق العالمية.

 

وقبل عرض الفيلم هذا الأسبوع، وجّه دواين جونسون "ذا روك" رسالة خاصة لعشاق السينما، حيث قال: "غنوا أثناء مشاهدة الفيلم إذا كنتم تحبونه". وأضاف خلال العرض الأول للفيلم في المملكة المتحدة، في تصريح لهيئة الإذاعة البريطانية: "لقد دفعتم أموالكم لشراء التذكرة، ودخلتم إلى عمل موسيقي يجذبكم، لذا استمتعوا وغنوا، خاصة إذا كنتم تحبون الموسيقى، فهذا هو الجزء الممتع."

 

من جانبها، أعربت أولي كرافاليو عن سعادتها بالتأثير الذي أحدثته شخصيتها في الفيلم، مشيرة إلى أنها لم تكن تتوقع هذه الردود الإيجابية الكبيرة عندما تم اختيارها للمشاركة في العمل لأول مرة.

فيلم سينما انميشن

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