مايان السيد تشارك جمهورها كواليس من فيلم "بضع ساعات في يومًا ما"

شاركت الفنانة مايان السيد، جمهورها ومتابعتها صورًا لها من كواليس فيلم "بضع ساعات في يومًا ما"، وجاء ذلك على حسابها الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "إنستجرام".

منشور الفنانة مايان السيد

وعلقت مايان، على منشورها قائلة: "فيلم بضع ساعات يومًا ما دلوقتي في كل السينمات".

منشور الفنانة مايان السيد



“بضع ساعات في يوم ما”.. عمل رومانسي مستوحى من رواية ناجحة

ينتمي فيلم “بضع ساعات في يوم ما” إلى نوعية الأعمال الرومانسية، وهو مقتبس عن الرواية الشهيرة التي تحمل نفس الاسم للكاتب محمد صادق، ويُعيد صادق بهذه التجربة نجاحه السابق مع روايته وفيلم “هيبتا – المحاضرة الأخيرة”، الذي حقق نجاحًا كبيرًا عند عرضه عام 2016.



كما يحمل الفيلم نفس الروح الرومانسية التي تميزت بها “هيبتا”، حيث يعتمد على قصص ثنائية تجمع بين المشاعر الدافئة والعلاقات الإنسانية، ليقدم تجربة سينمائية مليئة بالرومانسية والتشويق حتى يستمتع به الجمهور عند مشاهدته.



أحداث فيلم "بضع ساعات في يوم ما"

تدور أحداث فيلم "بضع ساعات في يوم ما" حول حياة مجموعة من الشباب، خلال 8 ساعات تبدأ من الثانية عشرة بعد منتصف الليل، حيث يتم تناول مجموعة من القصص الثنائية الرومانسية، وكل قصة لها تفاصيلها المختلفة ولكن هناك رابطًا يجمع بين هذه القصص، بحيث تجتمع جميع الشخصيات في مشهد واحد فقط.



قصص حب متعددة تجمع أبطال “بضع ساعات في يوم ما” في أجواء ساحرة

كما يشهد فيلم “بضع ساعات في يوم ما” سلسلة من القصص الرومانسية التي تضفي عليه طابعًا مميزًا، أبرزها قصة حب تجمع بين هشام ماجد وهنا الزاهد، وأخرى تربط بين أحمد السعدني ومي عمر، إلى جانب قصة رومانسية مميزة بين أسماء جلال ومحمد الشرنوبي.

و تدور هذه العلاقات وسط أجواء هادئة وجذابة، ليعيد الفيلم التأكيد على أهمية الأعمال الرومانسية واحتفاظها بمكانة خاصة على الساحة الفنية، خاصة مع الانتشار الملحوظ لهذا النوع من الأفلام خلال الفترة الأخيرة.

أبطال وصناع فيلم "بضع ساعات في يوم ما"

يشارك في بطولة الفيلم مجموعة من أبرز النجوم وهم: هشام ماجد، هنا الزاهد، مي عمر، أحمد السعدني، محمد سلام، محمدالشرنوبي، أسماء جلال، هدى المفتي، خالد أنور، مايان السيد وعدد آخر من الفنانين، ويعد فيلم "بضع ساعات في يوم ما" من تأليف وسيناريو وحوار محمد صادق وإخراج عثمان أبولبن وإنتاج أحمد السبكي.