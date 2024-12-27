الكاتب الصحفي كريم هاشم: المنافسة بين ويجز وبابلو تشبه تنافس عادل إمام وسعيد صالح

أكد الصحفي والناقد الفني كريم هاشم خلال استضافته في برنامج "عيش سعيد" مع الإعلامية سهى رضا على قناة ETC، أن موسيقى الراب المصري أصبحت من أبرز التيارات الموسيقية الحالية، مشيرًا إلى تصدر ألبومات جديدة هذا العام لعدد من الفنانين الشباب مثل زياد ظاظا ومهاب.



وأشار كريم إلى أن المشهد الموسيقي في مصر يشهد دائمًا جدالًا واسعًا بين جمهوري الفنانين ويجز وبابلو، إذ يعتبرهما كثيرون أبرز رموز الراب المصري في الوقت الحالي، فالمقارنه بينهم تشبه مقارنة الفنان عادل إمام والفنان سعيد صالح في فترة إزدهار الإثنين.

برنامج عيش سعيد يستضيف الصحفي والناقد الفني كريم هاشم



وقال كريم هاشم في لقاءه على قناة ETC: "الراب المصري موجود منذ زمن طويل قبل ظهور ويجز وبابلو، حيث بدأ مع أسماء بارزة مثل MTM وشاهين، بالإضافة إلى الفنان أحمد مكي الذي ساهم في ترسيخ هذا النوع الموسيقي"؛ لكنه أوضح أن ويجز وبابلو هما من نقلا الراب إلى الساحة السائدة أو ما يُعرف بـ "Mainstream".



كما أشار كريم إلى أن أغنية "هيجيلك موجوع" تصدرت قوائم منصة أنغامي، بينما تختلف التريندات على منصة سبوتيفاي.

وفيما يخص المنافسة بين صناع الراب، قال: "دائمًا هناك منافسة قوية بين الراب المصري والجزائري، كما أن هناك أسماء جديدة تظهر بقوة وتثير الإعجاب".



وتحدث كريم عن أزمة أغاني ويجز مؤخرًا، قائلًا: "بدأ ويجز يفقد بريقه في تقديم الأغاني التي ينتظرها الجمهور، خاصة بعد أغنية 'البخت' التي رغم مرور ثلاث سنوات على إصدارها، ما زالت ضمن قائمة أفضل 15 أغنية؛ مما دفع ويجز بالرد على الانتقادات الأخيرة بأغنية 'شوف إنت بتعرف تعمل اي' التي أثارت جدلًا واسعًا".



أشار كريم إلى الحدث الأبرز هذا العام في مشهد الراب المصري، وهو الحفلة التي أحياها بابلو بالتعاون مع المايسترو ناير ناجي، ووصفها بأنها انتصار لجيل بابلو، حيث أثبتت أن موسيقى الراب يمكنها أن تُقدم بشكل فني مختلف يتماشى مع التعاونات الموسيقية الكبيرة.



