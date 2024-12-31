رانيا فريد شوقي: لا أرى من يصلح لتمثيل السيرة الذاتية لوالدي

كشفت الفنانة رانيا فريد شوقي أسرار عن والدها ملك الترسو وعلاقتها به، وتحدثت تقديم سيرة والدها الذاتية، وذلك خلال لقائها مع الإعلامي خيري رمضان في برنامج مع خيري على قناة المحور.

رانيا فريد شوقي تتحدث عن والدها

وقالت رانيا: حزنت لعدم الاهتمام بتكريم والدي فريد شوقي خلال مئويته، وفي أي مكان في العالم الناس تهتم برموزها ونجومها، لكن عندنا للأسف الاهتمام ليس بالقدر الكافي، أنا لا أرى من يصلح لتمثيل دور فريد شوقي من الأساس.

موقف لـ رانيا فريد شوقي مع والدها

واضافت رانيا: هددت والدي بالإقامة في أمريكا والابتعاد عنه حال أصر على رفض دخولي الفن، خاصة بعد أن أحببت الفن وتعرفت على كثير من صناع الفن من ممثلين ومخرجين في بيت والدي.

رانيا فريد شوقي توجه رسالة مؤثرة لزوجها في عيد زواجهما التاسع

ومن ناحية اخري، شاركت رانيا فريد شوقي صورة لها برفقة زوجها عبر حسابها الرسمي بموقع «إنستجرام»، وعلقت عليها: «كل سنة وأنت حبيبي عيد جوازنا الـ9، وعقبال العمر كله يا راجل يا طيب يالي عمري معاك أحلي من الشهد المدوب، شكرا حبيبي على كل حاجة وكل مجهود بتبذله من أجلنا كأسرة، وممتنة جداااا لكل حاجة بتعملها ليا ربنا يخليك ليا ويديمك نعمة في حياتي ياااارب».

آخر أعمال رانيا فريد شوقي

وكان آخر أعمال رانيا فريد شوقي كان مسلسل المداح 3 من بطولة حماده هلال، والذي عُرض في موسم دراما رمضان 2023، ودارت أحداثه في إطار رعب تشويقي، وقدمت رانيا خلاله شخصية الشيطانة أحلام والتي تزوجت من خالد سرحان ضمن العمل.

وايضا تشارك في مسرحية «مش روميو وجوليت»، من إنتاج المسرح القومي بقيادة الدكتور أيمن الشيوى، وهى قصة مستوحاة من روميو وجوليت لوليام شكسبير، ويقوم ببطولتها عدد من الفنانين، أبرزهم: على الحجار، رانيا فريد شوقي، ميدو عادل، عزت زين، دنيا النشار، طه خليفة، آسر علي، طارق راغب، والمطربة أميرة أحمد.