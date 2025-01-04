البوستر الرسمي لمسلسل 'إقامة جبرية' يشعل وسائل التواصل الاجتماعي

أثار البوستر الرسمي لمسلسل إقامة جبرية حالة من الجدل واشعال منصات التواصل الاجتماعي بعدما طرحته منصة شاهد عبر صفحاتها الرسمية.

موعد عرض مسلسل إقامة جبرية

وشاركت منصة watch it البوسترات الرسمية لأبطال أحدث أعمالها الأصلية مسلسل إقامة جبرية، بطولة هنا الزاهد، المقرر انطلاق عرضه على شاشتها حصريًا بدءًا من يوم الأربعاء المقبل 8 يناير.

قصة مسلسل إقامة جبرية

تدور أحداثه في إطار اجتماعي نفسي لا يخلو من الإثارة والتشويق، إذ تلجأ صيدلانية للطب النفسى بعد وفاة زوجها، وتشهد الأحداث ترددها على عيادة الطبيبة النفسية التي تجسد دورها صابرين، وتتعرف على محمد الشرنوبى الذى يلعب دور ابن صابرين وتبدأ سلسلة من الأحداث غير المتوقعة.

أحدث أعمال هنا الزاهد

ومن ناحية اخري، تواصل هنا الزاهد تصوير فيلم الشاطر الذى يجمعها بأمير كرارة، وتدور أحداثه فى إطار أكشن كوميدى لعرضه فى دور العرض خلال عام 2025، وهو من تأليف أحمد الجندى وكريم يوسف وإخراج أحمد الجندى.

أخر أعمال هنا الزاهد

وكان اخر اعمال هنا الزاهد هو فيلم بضع ساعات يوم ما، الذي يضم العديد من نجوم الفن منهم: هشام ماجد، محمد سلام، أسماء جلال، مي عمر، أحمد صلاح السعدني، محمد الشرنوبي، مايان السيد، خالد أنور، تأليف محمد صادق، إخراج عثمان أبو لبن، إنتاج أحمد السبكي، وتدور أحداث الفيلم في إطار رومانسى اجتماعي.

كما شاركت هنا الزاهد مع كريم عبد العزيز بمسرحية الباشا، وتدور أحداثها حول أبو المعاطي الباشا وأسرته البسيطة التي تعيش في غرفة متواضعة على سطح مبنى قديم، ثم تتغير حياتهم تمامًا عندما ينتقلون للعيش في فيلا المليارديرة ليلى الصياد، حيث يواجهون سلسلة من المفارقات الاجتماعية الساخرة.