ردود أفعال إيجابية على فيلم الدشاش في السعودية

احتفل صناع فيلم الدشاش بعرض الفيلم وسط جمهور السعودي بسينمات جدة والرياض، بعد أن حقق نجاحا كبيرا بدور العرض السينمائية بمصر واكتساحه شباك التذاكر.

تفاصيل فيلم الدشاش:

وفيلم "الدشاش" بطولة كل من محمد سعد وباسم سمرة وزينة وخالد الصاوي ونسرين أمين ونسرين طافش ومريم الجندي ورشوان توفيق وإنتاج محمد رشيدي رشيدي برودكشن وإخراج سامح عبد العزيز ويتم عرضه الان بجميع دور العرض السينمائية بمصر و٩ يناير بجميع الدول العربية.

إيرادات فيلم الدشاش:

ويذكر أن احتل فيلم الدشاش صدارة شباك التذاكر، وفاز بالمركز الأول محققا أمس 2 مليون و731 ألفا و620 جنيها وقام مؤخرا النجم محمد سعد متابعته لنجاحات أحدث أعماله السينمائية "الدشاش"، وذلك تحت عنوان مظاهرة في حب الدشاش وجمهوره يرحبون به وسط أجواء من الاحتفالات والاشادات به.

وذلك بعد تربعه على عرش الإيرادات بمصر حيث حضر مجموعة من العروض داخل عدد من سينمات مدينة ٦ أكتوبر، وحظي بترحيب حار من الجمهور، الذي حرص على التقاط صور تذكارية معه بعد انتهاء عرض الفيلم.