بسبب تصريح مثير.. رانيا يوسف تتصدر التريند

تصدرت الفنانة رانيا يوسف محركات البحث جوجل خلال الساعات الماضية، وذلك تصريحها المثير للجدل التي كشفت عنه خلال بودكاست ريما وحكاويها على يوتيوب.

سبب تصدر رانيا يوسف التريند

وتحدثت رانيا يوسف عن طفولتها وحياتها قبل الشهرة، موقف أهلها من دخولها عالم الفن والمهنة التي كانت ترغب في العمل بها.

تصريح مثير لـ رانيا يوسف

وقالت رانيا: كنت أرغب في التحرر من قيود أسرتي في صغري، وبناء مستقبلي بنفسي بالطريقة التي أرغب بها، ولكني أُجبرت على دخول كلية الآداب قسم اللغة الإنجليزية، وتخرجت منها بعد 14 سنة دراسة، كان نفسي أدخل معهد السينما وأشتغل مخرجة، ولكن هذا الأمر لم يتحقق، وأتذكر في صغري كنت أخبرهم أنني في الدرس.

وأكملت يوسف: كنت أحاول وقتها دخول مجال الفن وبدايتي كانت بالإعلانات وعروض الأزياء، ونجحت بها وتفاجأ أهلي بذلك، تمردت على أهلي منذ أن كان عمري 5 سنين، وتربيتي جعلتني أعيش في رعب طول الوقت، ووالدي كان ضابط ووالدتي مضيفة، لذلك والدي كان معي لفترات أطول.

أحدث أعمال رانيا يوسف

ومن ناحية أخرى، يُعرض حاليًا لـ رانيا يوسف مسلسل موضوع عائلي 3 مع ماجد الكدواني، وتدور أحداثه في إطار اجتماعي لايت، تقدم خلاله رانيا شخصية عبلة، مكون من 10 حلقات، ومن بطولة ماجد الكدواني، نور اللبنانية، رنا رئيس، رانيا يوسف، محمد شاهين، سماح أنور، محمد رضوان، سماء إبراهيم، طه دسوقي، محمد القس، ياسمينا العبد، فؤاد محسن، والطفل جان رامز، والمسلسل من تأليف محمد عز، كريم يوسف، أحمد الجندي، وسامح جمال، إخراج أحمد الجندي، وإنتاج أحمد الجنايني.

اخر اعمال رانيا يوسف

وكان آخر أعمال رانيا يوسف الفنية، مسرحية "حاوريني يا كيكي" التي قدّمتها ضمن "موسم الرياض"، وهي من تأليف هاني الطمباري، إخراج بتول عرفة، وشاركها في بطولتها الفنانون: دينا الشربيني، أوس أوس، هالة صدقي، محمد دياب، أحمد سلطان، وأحمد عبد الوهاب.