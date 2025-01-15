تعرف على إيرادات فيلم Mufasa

الفجر الفني
بوابة الفجر

أستطاع فيلم الانيميشن Mufasa: The Lion King، تحقيق إيرادات عالية أمس الثلاثاء، في دور العرض المصرية، ونجح في اعتلاء قمة شباك تذاكر الأفلام الاجنبية على مدار شهر من عرضه حيث حصد قرابة 116 ألف جنيه، ليرتفع إجمالي إيرادته في 12 مليون و488 ألف جنيه.

 

قصة فيلم “سيمبا”

 

تدور قصة الفيلم في إطار الأنيميشن حول «سيمبا» بعد تتويجه ملكًا على مملكة الغابة، يعود العمل إلى الماضي حينما كان والده «موفاسا» طفلًا ضائعًا، وقصته مع الأسد «تاكا»، ورحلة صعوده من الطفولة إلى قيادته الناجحة للمملكة.

 

يتكون طاقم عمل الفيلم من مجموعة من النجوم الذين يقومون بالأداء الصوتي «voice over» لشخصيات آرون بيبر،كيلفن هاريسون جونيور،سيث روجان، بيلي إيشنر، جون كاني،مادس ميكلسن، ثاندي نيوتن، بلو أيفي كارتر، كيث ديفيد، دونالد جلوفر،أنيكا نوني روز، إخراج باري جينكينز،تأليف جوناثان روبرتس وإيرين ميكي.

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4.5 مليون.. إجمالي إيرادات فيلم Mufasa: The Lion King في دور العرض المصرية

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