بسبب لقب صوت مصر.. هاني شاكر يتصدر التريند

الفجر الفني
هاني شاكر
هاني شاكر

تصدر الفنان هاني شاكر محركات البحث جوجل خلال الساعات الماضية، وذلك بعدما كشف رأيه في لقب صوت مصر، حسم الجدل ما بين شيرين عبد الوهاب وأنغام.

سبب تصدر هاني شاكر التريند 

 

وحسم هاني شاكر خلال لقاءه الأخير عبر قناة الجديد اللبنانية الجدل حول صوت مصر، إنه يرفض فكرة صوت مصر أو اللقب، مشيرا إلى أن شيرين عبد الوهاب أو أنغام أو أمال ماهر جميعهن أصوات مصر. 

هاني شاكر يرفض أسلوب محمد رمضان 

أوضح هاني شاكر ان الفنان الناجح ليس بالألقاب لكن بأعماله الغنائية المتميزة، وحب الجمهور له، بينما رفض طريقة وأسلوب محمد رمضان، قائلا: «إحنا في مصر ومش كل اللي ناجح برة ينفع نعمله عندنا لأن تقاليدنا مش بتسمح نعمل أي حاجة وخلاص».

آخر أعمال هاني شاكر

وكان آخر أعمال الفنان هاني شاكر، أغنية «يا ويل حالي»، التي طرحها الفترة الماضية، عبر قناته على موقع الفيديوهات «يوتيوب»، من كلمات راميا بدور وألحان هيثم زياد، وتوزيع وتسجيل بودي نعوم وإنتاج محمد علام كيوب ميوزك والتوزيع الرقمي بجميع أنحاء العالم VASBOX وإخراج مازن نيازي.

كلمات أغنية «ياويل حالي» 

"ع بالي ع بالي، العمر غالي، يا ويلي يا وحالي شو صاير في، أنا ع بالي ع بالي تبقى العمر غالي، يا ويلي يا ويلي، والحالي شو صاير فيه، أنا قدام الشكل الحلو بسكت، ما بعرف غازل، سبحان الله اللي كلمه شو بحكي، ده أحكي أنا قربان من تمي الحكي، نظره عيني ملبكي من قلبك، لما تضحي قلبي بينم لي هنا، ع بالي ع بالي تبقى العمر غالي، يا ويلي، والحالي شو صاير في، أنا ع بالي ع بالي في، أنا عمر غالي وحالي شو صاير."

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