بإطلالة كاجوال.. درة تتألق بأحدث ظهور لها

الفجر الفني
درة
درة

نشرت الفنانة درة صورة لها من أحدث ظهور لها،وذلك عبر حسابها الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات “إنستغرام ”.

وارتدت “درة” بنطلون جلد باللون الأسود، وسويت شيرت باللون الأسود،ووضعت ماكياج مناسب للون بشرتها، واعتمدت على تسريحة شعر مناسبة للإطلالة مما أثار تفاعل عدد كبير من الجمهور معها.

أحدث أعمال درة

ومن ناحية اخري، تنافس الفنانة درة ضمن منافسات موسم دراما المقبل 2025 بمسلسل بعنوان مشتهى من تأليف وإخراج باهر رشاد، وتتجه درة إلى الدراما الصعيدية في مسلسل مشتهى، وتقوم درة حاليا بتحضيرات المسلسل استعدادا لبدء تصوير مشاهدها الأولى فيه، للحاق بالعرض الرمضاني الأول.

وأعلنت درة مؤخرا الانتهاء من أحدث أعمالها مسلسل "إثبات نسب" من تأليف محمد ناير وشاركه كتابة السيناريو صاحب القصة جمال رمضان ويخرجه أحمد عبده.

كما انتهت درة من تصوير مسلسل "الذنب" مع هاني سلامة، ميرهان حسين، ماجد المصري، بسنت شوقي، ريم سامي، طارقالنهري، قصة شاهيناز الفقي وسيناريو وحوار وإخراج رضا عبد الرازق.

آخر أعمال درة

وكان اخر اعمال درة هو فيلم «وين صرنا»، الذي شاركت من خلاله ضمن أفلام مهرجان القاهرة السينمائي في دورته الـ 45، أولى تجاربها الإخراجية والإنتاجية، ويحكي عن نادين، امرأة شابة من غزة، وصلت إلى مصر بعد 3 أشهر من الحرب، برفقة ابنتيها الرضيعتين، اللتين أنجبتهما قبل الحرب ببضعة أشهر بعد معاناة خمس سنوات في مصر، وتنتظر زوجها الذي لم يتمكن من الانضمام إليها إلا بعد شهرين.

كما شاركت في موسم دراما كان في 2023 بمسلسل الأجهر، الذي شاركت في بطولته مع عمرو سعد، ودارت أحداثه في إطار شعبي تشويقي، والعمل من بطولة عمرو سعد، درة، سيد رجب، ناهد السباعي، سارة سلامة، محمود قابيل، خالد زكي، عمرو عبدالجليل، أحمد صفوت، ونور النبوي، والمسلسل من تأليف ورشة ملوك وإخراج ياسر سامي.

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