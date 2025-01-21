أول صورة من بوستر مسلسل "عقبال عندكم" رمضان 2025

كشفت منصة watch It عن البوستر التشويقي الخاصة بمسلسل “عقبال عندكم” المشارك في الموسم الرمضاني المقبل لعام 2025.

أول صورة من مسلسل عقبال عندكم

ويعود الثنائي حسن الرداد، وإيمي سمير غانم، للساحة من جديد من خلال مسلسل «عقبال عندكم»، الذي تدور أحداثه في 15 حلقة.

ابطال مسلسل عقبال عندكم

ويشارك في مسلسل "عقبال عندكم" مجموعة من النجوم، إلى جانب حسن الرداد وإيمي سمير غانم، وهم كل من عارفة عبد الرسول، محمد ثروت، علاء مرسي، سليمان عيد، حجاج عبد العظيم، ريهام الشنواني، والمسلسل من تأليف كل من أحمد سعد والي، وعلاء حسن، ومن إخراج علاء إسماعيل، وإنتاج: أحمد السبكي بالتعاون مع الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية.

قصة مسلسل عقبال عندكم

وتدور الاحداث بنوعية الحكايات ليتضمن العمل حكاية مختلفة كل حلقتين في إطار اجتماعي ملئ بالكوميديا والدراما ويظهر الثنائي في دور زوجين تجمع بينهم العديد من المواقف والأحداث الشيقة.

اخر اعمال إيمي سمير غانم وحسن الرداد

وكان آخر تعاون بين الثنائي إيمي سمير غانم وحسن الرداد هي مسرحية "التلفزيون" التي عرضت ضمن فعاليات مهرجان العلمين الجديدة على مدار 3 ليالٍ متتالية، بالتعاون مع موسم الرياض والهيئة العامة للترفيه السعودية.