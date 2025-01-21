رحمة أحمد فرج تروج لمسلسلها الجديد "80 باكو" بطريقة غير تقليدية: كوميديا مختلفة في رمضان 2025

تستعد الفنانة رحمة أحمد فرج لخوض تجربة درامية جديدة من خلال مسلسلها المنتظر "80 باكو"، المقرر عرضه في موسم رمضان 2025، حيث بدأت الترويج له بأسلوب طريف على حساباتها الرسمية، مما زاد من حماس الجمهور لهذا العمل الكوميدي المختلف.

المسلسل من تأليف غادة عبد العال، التي سبق أن قدمت أعمالًا ناجحة مثل "عايزة أتجوز"، وهو من إخراج كوثر يونس، في أولى تجاربها الدرامية الطويلة، وإنتاج عبد الله أبو الفتوح. ويشارك في بطولته مجموعة من النجوم الشباب، على رأسهم هدى المفتي، محمد لطفي، محمود يسري، دنيا سامي وغيرهم.

قصة مختلفة بنكهة الكوميديا

تدور أحداث المسلسل في إطار كوميدي اجتماعي خفيف، حيث تجتمع بطلات العمل داخل بيئة واحدة تجمعهن، لينطلقن في مغامرة لا تخلو من المفارقات الكوميدية بهدف تحقيق هدف مشترك، وهو جمع "80 باكو"، وهو المبلغ الذي يشكل نقطة التحول في القصة.

وكشفت مصادر من داخل فريق العمل أن المسلسل سيكون مختلفًا عن الأعمال الكوميدية التقليدية، حيث يعتمد على مواقف طريفة مستوحاة من الحياة اليومية، مع لمسات من السخرية الذكية، وهو ما يتماشى مع أسلوب الكاتبة غادة عبد العال، المعروفة بروحها الساخرة.

بدء التصوير خلال أيام

من المقرر أن ينطلق تصوير المسلسل خلال الأيام القليلة المقبلة، حيث يتم حاليًا وضع اللمسات الأخيرة على أماكن التصوير والديكورات، استعدادًا لدخول العمل في مرحلة التنفيذ.

وأعربت رحمة أحمد عن حماسها الكبير لهذا الدور، مؤكدة أن المسلسل يمثل تحديًا جديدًا لها، خاصة أنه يعتمد على البطولة الجماعية النسائية، وهو ما يمنحه طابعًا مميزًا مقارنة بالأعمال الأخرى في الموسم الرمضاني.

نشاط فني مكثف لرحمة أحمد

يُذكر أن رحمة أحمد تعيش فترة من النشاط الفني المكثف، حيث تشارك أيضًا في مسلسل "الكابتن" إلى جانب أكرم حسني، كما انتهت مؤخرًا من تصوير دورها في مسلسل "سحر أسود"، الذي يعتبر نقلة نوعية في مسيرتها الفنية، حيث يبتعد تمامًا عن الطابع الكوميدي الذي اشتهرت به.

توقعات بنجاح كبير

مع الإعلان عن تفاصيل مسلسل "80 باكو"، بدأ الجمهور يتفاعل بقوة عبر وسائل التواصل الاجتماعي، حيث أبدى الكثيرون حماسهم لرؤية رحمة أحمد في تجربة جديدة بعد نجاحها الكبير في مسلسل "الكبير أوي"، مما يجعل هذا العمل من أكثر الأعمال المرتقبة في رمضان 2025.