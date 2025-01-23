محمد عبدالعظيم يكشف آخر تطورات حالته الصحية.. تفاصيل

الفجر الفني
محمد عبدالعظيم
محمد عبدالعظيم

كشف الفنان محمد عبدالعظيم عن تعرضه لوعكه صحية مفاجأة، دخل على اثرها إحدى المستشفيات، وذلك من خلال منشور له عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك".

 

وشارك محمد عبدالعظيم صورة له من داخل المستشفى، وعلق عليها قائلًا:" الحمدلله والشكر لله، عدت على خير، كام يوم عشت في رعب والنتيجة طلعت إنى سليم وقلبى قلب أسد".

 

وأضاف:" وطلعوا شوية كولسترول ودهون، وأنا روحت البيت وروحت الجيم كمان بفضل الله وكرمة".

 

منشور محمد عبدالعظيم

 

آخر أعمال محمد عبدالعظيم

 

ويذكر أن آخر أعمال الفنان محمد عبدالعظيم الفنية، هو مشاركته في مسلسل "أشغال شقة" بطولة الفنان هشام ماجد وأسماء جلال، والذي تم عرضه رمضان الماضي 2024.

 

أبطال وصناع مسلسل "أشغال شقة"

 


وشارك في بطولة الجزء الأول من مسلسل "أشغال شقة" إلى جانب أسماء جلال وهشام ماجد عدد من النجوم، منهم شيرين، مصطفى غريب، محمد محمود، محمد عبدالعظيم، وسلوى محمد علي، مع عدد من ضيوف الشرف هم أكرم حسني، إنتصار، مي كساب، رحمة أحمد، ونهى عابدين، إنعام سالوسة، إيمان السيد، إنجي وجدان، ريم خوري، والمسلسل من تأليف خالد وشيرين دياب وإخراج خالد دياب.

الفنان هشام ماجد محمد عبدالعظيم الفنان محمد عبدالعظيم مسلسل أشغال شقة

مواد متعلقة

تفاصيل الجزء الثاني من "أشغال شقة".. مواقف كوميدية وأحداث مشوقة
Elfagr.org

الأكثر قراءة

خالد الغندور يكشف تفاصيل انتقال مصطفى العش إلى الأهلي

عاجل.. أول قرار من جروس بعد هزيمة الزمالك أمام مودرن سبورت

مدرب مودرن سبورت: نجحنا في استغلال الفرص أمام الزمالك.. فرانك دوما مدربًا كبيرًا.. ولا يوجد فروقات بين لاعبي الدوري

دبلوماسي سابق يكشف تفاصيل رفع العلاقات الإستراتيجية بين مصر والصومال إلى الشراكة

وزير قطاع الأعمال يستعرض مستجدات الموقف التنفيذي للمجمع الصناعي الجديد بشركة "مصر للغزل والنسيج وصباغي البيضا" بكفر الدوار

تصريح عاجل من الأمم المتحدة بشأن مستشفى جنين الحكومي

إعلام إسرائيلي: الجيش لن ينسحب من كامل الأراضي اللبنانية حتى يوم الأحد

"تفاعل مع شعبك".. وزير الخارجية الأسبق يُقدم نصيحة مهمة لـ "أحمد الشرع"(فيديو)