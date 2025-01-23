غدا.. حميد الشاعري ضيف معتز الدمرداش

يستضيف الإعلامي معتز الدمرداش في حلقته القادمة، الفنان حميد الشاعري، ضيفا في برنامج «ضيفي» علي شاشة الشرق، ومن المنتظر أن يكشف خلال الحلقة عن الكثير من التفاصيل والأسرار حول حياته الفنية والشخصية.

حميد الشاعري ضيف معتز الدمرداش

وأعلن الإعلامي معتز الدمرادش، عبر حسابه الرسمي بموقع فيسبوك، عن استضافة حميد الشاعري في برنامج «ضيفي» الحلقة المقبلة.

موعد حلقة حميد الشاعري في برنامج ضيفي

وكتب معتز الدمرادش: «حميد الشاعري، ضيف حلقة هذا الأسبوع من "ضيفي مع معتز الدمرداش" تشاهدونها الجمعة الـ 8 مساءً بتوقيت السعودية على شاشة الشرق».

آخر أعمال أعمال حميد الشاعري

وكان آخر أعمال حميد الشاعري، هو مشاركته في حفل «كاسيت 90»، الذي أُقيم ضمن فعاليات مهرجان العلمين2024 في دورته الثانية بمدينة العلمين الجديدة، وشهد الحفل توافد جمهور كبير من مختلف الأعمار والجنسيات، واستمر حتى ساعات الفجر الأولى، وشارك في إحيائه عدد كبير من نجوم التسعينيات، أبرزهم: محمد فؤاد وإياب توفيق ومصطفى قمر وخالد عجاج.

نبذة عن حميد الشاعري

وُلد حميد الشاعري في نوفمبر 1961 لأب ليبي وأم مصرية. بدأ مشواره الموسيقي كهواية حتى وصل إلى مرحلة الاحتراف، عمل على توزيع أغلب الألبومات الغنائية المصرية والعربية منذ أوائل الثمانينات وحتى التسعينيات، شارك في بعض الأفلام المصرية، من أبرزها فيلم "قشر البندق" للمخرج خيري بشارة عام 1995، وفيلم "أيظن" بطولة مي عز الدين.