نشاط فني كبير.. هدي الاتربي من نقطة سودا للعتاولة 2 فى 2025

أسباب وراء الترقب لشخصية هدي الاتربي في العتاولة 2

تستعد الفنانة هدي الاتربي للمشاركة في بطولة مسلسل العتاولة 2، وهو العمل التي تصور فيه مشاهدها حاليًا خاصة بعد النجاح الكبير التى حققته خلال أحداث الجزء الأول من المسلسل بشخصية دينا رفارف، والتي تصدرت التريندات خلال فترة عرض العمل.

وهو ما جعل الجمهور يترقب اطلالتها الجديدة في مسلسل العتاولة 2 خاصة مع اعلانها في وقت سابق عن كونها ورغم لعبها نفس الدور التي تألقت به العام الماضى إلا أنها تحضر لمفاجآت عديدة في المسلسل المُرتقب.

ومن بين أهم الأسباب التي دفعت الجمهور لترقب تطورات شخصيتها في المسلسل هو علاقتها بالفنان أحمد السقا وكيفية تطورها في الأحداث المقبلة من العمل بالإضافة لخطوط درامية عديدة أخري مثل كيف ستكون علاقة الشخصية التي تلعبها مع زينة أيضًا لا سيما أن الدور التي لعبته كان محور أحداث العمل بصورة كبيرة وذو تأثير في كافة الخطوط الدرامية للعمل.

جدير بالذكر أن الفنانة هدي الاتربى لم تكتفى بالنجاح التي حققته بمسلسل العتاولة، وإنما واصلت نجاحها مع شخصية جديدة ومختلف في مسلسل نقطة سودا الذى عُرض مؤخرًا من خلال دور ليلى التي لعبته ضمن أحداث العمل.