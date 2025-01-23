أنغام تتصدر التريند بصور لافته من حفل عيد ميلادها

تصدرت الفنانة أنغام محركات البحث جوجل خلال الساعات الماضية، وذلك بعدما احتفلت بعيد ميلادها فى أجواء مبهجة بأحد الأماكن بالقاهرة، وسط حضور عدد كبير من نجوم الفن.

أنغام تتصدر التريند وتحتفل بعيد ميلادها

واحتفلت أنغام بعيد ميلادها فى أجواء مبهجة بأحد الأماكن بالقاهرة، وسط حضور عدد كبير من نجوم الفن، حضر الحفل النجوم إلهام شاهين، داليا البحيري، رزان مغربي، سميرة سعيد، يسرا والإعلامية لميس الحديدي.

أخر أعمال أنغام

وكان آخر أعمال الفنانة أنغام أغنية ألبومها الرسمي خلال الأيام الماضية حيث تعاونت أنغام، في ألبومها "تيجي نسيب" مع الفنان أكرم حسني، يتضمن 12 أغنية، وهم أغنية «وبقالك قلب»، من كلمات أمير طعيمة، وألحان رياض الهمشري، وتوزيع طارق مدكور، وأغنية «هو أنت مين»، من كلمات هالة الزيات، وألحان محمود الخيامي، وتوزيع طارق مدكور، بينما أغنية «موافقة»، من كلمات حدوتة، وألحان إيهاب عبد الواحد، وتوزيع أمير محروس، وتأتي أغنية «ايه الأخبار»، من كلمات نادر عبد الله، وألحان أحمد الناصر، وتوزيع أمير محروس.

وأغنية «خليك معاها»، من كلمات أكرم حسني، وألحان إيهاب عبد الواحد، وتوزيع أمير محروس، وأغنية «اسكت»، من كلمات نورعبد الله، وألحان مصطفي العسال، وتوزيع أمير محروس، وتأتي أغنية «اقولك اية»، من كلمات أمير طعيمة، ألحان إيهاب عبد الواحد، توزيع أمير محروس، بينما أغنية «كان برئ»، من كلمات نادر عبد الله، وألحان تامر عاشور، وتوزيع نادر حمدي، وأغنية «القلوب أسرار»، من كلمات آمار مصطفي، ألحان محمد الشرنوبي، وتوزيع أمير محروس، وأغنية «تيجي نسيب»، من كلمات أكرم حسني، وألحان إيهاب عبد الواحد، وتوزيع نادر حمدي.