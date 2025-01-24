فيلم "6 أيام" لـ أحمد مالك وآية سماحة يواصل تصدره للمركز الثاني بشباك تذاكر السينما

الفجر الفني
فيلم 6 ايام
فيلم 6 ايام

حقق فيلم "6 أيام" بطولة الفنان أحمد مالك آية سماحة، نجاحًا كبيرًا وانتشارًا واسعًا، منذ بداية طرحه بالسينمات، الأربعاء قبل الماضي، وحقق أيضًا إيرادات مرتفعة بعد أيام قليلة من عرضه بدور العرض السينمائية.

وبلغت إيراداته مليون و109 ألف جنية، وبذلك يحصل على المركز الثاني في قائمة الإيرادات اليومية بشباك تذاكر السينمات.

 

أحداث فيلم "6 أيام"

 

تدور أحداث فيلم 6 أيام حول يوسف وعالية بعد سنوات من فراق فرضته عليهما ظروفا قهرية وهما في المرحلة الثانوية، تجمع الصدفة بينهما مجددا وقد اتخذ كلا منهما مسارا مختلفا في حياته عن الآخر، فهل يشاء القدر لهما أن يستمرا سويا أم لا؟ الفيلم دراما رومانسية عن الحب والصداقة والحياة.


أبطال وصناع فيلم "6 أيام"

 

ويُشارك في بطولة فيلم 6 أيام كل من النجم الشاب أحمد مالك، والنجمة الشابة آية سماحة، الفيلم من تأليف وائل حمدي وإخراج كريم شعبان وهاني نجيب وأحمد فهمي، ويحمل الفيلم العديد من الأفكار الفلسفية حول الاختلاف والبعد والنضج والتحولات العاطفية مع مرور الزمن، وكيف أن مشاعر الحب تتأثر بالزمن.

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