فيلم “6 أيام” يواصل التألق ويحقق أكثر من 6.5 مليون جنيه في 9 أيام

فيلم “6 أيام” يواصل التألق ويحقق أكثر من 6.5 مليون جنيه في 9 أيام

الفجر الفني
فيلم 6 أيام
فيلم "6 أيام"

حقق فيلم “6 أيام”، بطولة الفنان أحمد مالك، نجاحًا ملحوظًا في شباك التذاكر. حيث بلغت إيراداته أمس الخميس مليون و109 آلاف و746 جنيهًا في دور العرض السينمائية.

وبذلك يصل إجمالي ما جمعه الفيلم خلال تسعة أيام من عرضه إلى 6 ملايين و508 آلاف و497 جنيهًا، ما يعكس الإقبال الجماهيري الكبير والتفاعل الإيجابي مع العمل منذ انطلاقه.

 

فيلم “6 أيام” يواصل التألق ويحقق أكثر من 6.5 مليون جنيه في 9 أيام

الفيلم يحظى بإشادة النقاد والجمهور، مما يضعه ضمن أبرز الأعمال السينمائية حاليًا على الساحة.

 

أحداث فيلم "6 أيام"

تدور أحداث الفيلم حول شاب يدعي يوسف وفتاة تدعي عالية بعد سنوات من فراق فرضته عليهما ظروفًا قهرية وهما في المرحلة الثانوية، تجمع الصدفة بينهما مجددًا وقد اتخذ كلا منهما مسارًا مختلفًا في حياته عن الآخر.

 

أبطال وصناع فيلم "6 أيام"
 

والفيلم من بطولة أحمد مالك وآية سماحة، من تأليف وائل حمدي وإخراج كريم شعبان فى أولى تجاربه الاخراجية فى السينما، إنتاج شركة هاني نجيب وأحمد فهمي.

 

آخر أعمال أحمد مالك:
 

ويذكر أن آخر أعمال أحمد مالك هو مسلسل مطعم الحبايب، مكون من 12 حلقة، ومن بطولة أحمد مالك، هدى المفتي، بيومي فؤاد، إنتصار، إسلام إبراهيم، حمزة العيلي، سامي مغاوري، وعايدة رياض، مع عدد من ضيوف الشرف منهم عبير صبري، والمسلسل من تأليف مريم نعوم وإخراج عصام عبدالحميد وإنتاج عبدالله أبو الفتوح.

فيلم 6 أيام أحمد مالك تريند جوجل أحدث أعمال أحمد مالك آخر أعمال الفنانة آية سماحة اخر أعمال آية سماحة آية سماحة مسلسل الكابتن أحمد مالك يكشف كواليس فيلم 6 أيام

مواد متعلقة

فيلم "6 أيام" لـ أحمد مالك وآية سماحة يواصل تصدره للمركز الثاني بشباك تذاكر السينما

طرح بوسترات مسلسل “ولاد الشمس” بطولة أحمد مالك وطه دسوقي ومحمود حميدة

الأكثر قراءة

ميشيل سعد: صفقة عمر مرموش ستكون "إنقاذ" لجوارديولا مع السيتي

عاجل - الظهور الأول لـ محمد الضيف.. لقطات حصرية لأول مرة عن تفاصيل هجوم 7 أكتوبر "طوفان الأقصى"

أنشيلوتي: فالفيردي اللاعب الأكثر اكتمالًا في العالم

أهالي غزة يشكرون مصر والرئيس السيسي على الدعم الكبير في المخيمات

من الفوضى إلى الأمن.. كيف أنقذت القيادة العسكرية مصر بعد 25 يناير؟.. مصطفى بكري يرد

مناقشة 3 مشروعات قوانين.. تفاصيل الجلسة العامة لمجلس النواب خلال الأسبوع القادم

شيماء الشايب تطرح أغنية “هنعيش ولادك” احتفالًا بعيد الشرطة و25 يناير

باحث سياسي: الاحتلال يسعى للسيطرة على الضفة لتعويض فشله في غزة (فيديو)