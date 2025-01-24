فيلم “6 أيام” يواصل التألق ويحقق أكثر من 6.5 مليون جنيه في 9 أيام

حقق فيلم “6 أيام”، بطولة الفنان أحمد مالك، نجاحًا ملحوظًا في شباك التذاكر. حيث بلغت إيراداته أمس الخميس مليون و109 آلاف و746 جنيهًا في دور العرض السينمائية.

وبذلك يصل إجمالي ما جمعه الفيلم خلال تسعة أيام من عرضه إلى 6 ملايين و508 آلاف و497 جنيهًا، ما يعكس الإقبال الجماهيري الكبير والتفاعل الإيجابي مع العمل منذ انطلاقه.

فيلم “6 أيام” يواصل التألق ويحقق أكثر من 6.5 مليون جنيه في 9 أيام

الفيلم يحظى بإشادة النقاد والجمهور، مما يضعه ضمن أبرز الأعمال السينمائية حاليًا على الساحة.

أحداث فيلم "6 أيام"

تدور أحداث الفيلم حول شاب يدعي يوسف وفتاة تدعي عالية بعد سنوات من فراق فرضته عليهما ظروفًا قهرية وهما في المرحلة الثانوية، تجمع الصدفة بينهما مجددًا وقد اتخذ كلا منهما مسارًا مختلفًا في حياته عن الآخر.

أبطال وصناع فيلم "6 أيام"



والفيلم من بطولة أحمد مالك وآية سماحة، من تأليف وائل حمدي وإخراج كريم شعبان فى أولى تجاربه الاخراجية فى السينما، إنتاج شركة هاني نجيب وأحمد فهمي.

آخر أعمال أحمد مالك:



ويذكر أن آخر أعمال أحمد مالك هو مسلسل مطعم الحبايب، مكون من 12 حلقة، ومن بطولة أحمد مالك، هدى المفتي، بيومي فؤاد، إنتصار، إسلام إبراهيم، حمزة العيلي، سامي مغاوري، وعايدة رياض، مع عدد من ضيوف الشرف منهم عبير صبري، والمسلسل من تأليف مريم نعوم وإخراج عصام عبدالحميد وإنتاج عبدالله أبو الفتوح.