اعتراف يسرا اللوزي ينقذ هاني عادل في الحلقة الأخيرة من مسلسل "سراب"

قدمت النجمة يسرا اللوزي أداءً استثنائيًا ومختلفًا من خلال تجسيدها شخصية ملك في مسلسل "سراب"، الذي اختتم عرضه بحلقة أخيرة شهدت عرضًا خاصًا في سينما فوكس بحضور عدد كبير من النجوم وصناع العمل.



أظهرت يسرا براعتها في التعمق بأبعاد الشخصية المركبة، التي أبهرت الجمهور والنقاد على حد سواء، إذ حمل أداؤها العديد من التحديات التي استطاعت أن تتخطاها بمهارة، ليصبح دور ملك أحد أبرز المحطات في مسيرتها الفنية.



أحداث المسلسل شهدت تحولًا كبيرًا في الحلقة الأخيرة، حين اتخذت ملك قرارًا شجاعًا بتغيير أقوالها في قضية خطف ابنها. واعترفت بأنها منحت نديم (هاني عادل) الإذن بأخذ ابنها زين، لتنقذه من تهمة الخطف.

هذا القرار الجريء قلب مسار القضية تمامًا وأضفى المزيد من الإثارة والتشويق على الأحداث.



في العرض الخاص للحلقة الأخيرة، تألقت يسرا اللوزي على السجادة الحمراء بإطلالة مميزة جذبت الأنظار، حيث شاركت الحضور الاحتفاء بنجاح العمل بجانب مجموعة من النجوم، منهم خالد النبوي، هاني عادل، دياموند أبو عبود، وجيهان الشماشرجي.



تستعد يسرا اللوزي خلال الفترة القادمة للمشاركة في عدة مشاريع فنية مميزة ضمن الموسم الرمضاني 2025، حيث تشارك في بطولة مسلسل "لام شمسية" إلى جانب أحمد السعدني، أمينة خليل، ومحمد شاهين، بالإضافة إلى انضمامها لمسلسل "المداح" الجزء الخامس مع النجم حمادة هلال.