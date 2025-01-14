حسن أبو الرووس وأمير رمسيس أبرز حضور " 6 أيام"

الفجر الفني
أمير رمسيس وحسن ابو
أمير رمسيس وحسن ابو الروس

أقامت الشركة المنتجة اليوم العرض الخاص لفيلم 6 أيام بحضور أبطاله بأحد السينما بمنطقة السادس من أكتوبر.

وحضر العرض عدد من النجوم على رأسهم حسن أبو الرووس، المخرج أمير رمسيس، جهاد حسام الدين، عصام عمر، طه دسوقي وغيرهم.

تدور أحداث الفيلم حول شاب يدعي يوسف وفتاة تدعي عالية بعد سنوات من فراق فرضته عليهما ظروفًا قهرية وهما في المرحلة الثانوية، تجمع الصدفة بينهما مجددًا وقد اتخذ كلا منهما مسارًا مختلفًا في حياته عن الآخر.

 

والفيلم من بطولة أحمد مالك وآية سماحة، من تأليف وائل حمدي وإخراج كريم شعبان فى أولى تجاربه الاخراجية فى السينما، إنتاج شركة هاني نجيب وأحمد فهمي.

آيه سماحة أحدث أعمال أحمد مالك أحمد مالك تريند جوجل

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