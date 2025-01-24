بالصور.. أكرم حسني يشوق الجمهور لمسلسله الجديد "الكابتن"

الفجر الفني
أكرم حسني
أكرم حسني

شوق الفنان أكرم حسني جمهوره ومتابعيه، لمسلسله الجديد "الكابتن"، المقرر عرضه ضمن الماراثون الرمضاني المقبل 2025، وذلك من خلال منشور له عبر صفحته الشخصية على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

ونشر "حسني" مجموعة من الصور أثناء كواليس تصوير العمل، وعلق عليها قائلًا:" دراما مليئة بالشجن مستوحاه من أحداث معينة.. ما أسم العمل ؟".

 

تفاصيل مسلسل "الكابتن"

 

ويشارك في بطولة العمل بجانب أكرم حسني عدد كبير من الفنانين أبرزهم: آية سماحة، وسوسن بدر، ورحمة أحمد، وأحمد عبد الوهاب، وأحمد الرافعي، وعمر شوقي، وسامي مغاوري، ومحمد رضوان، ومن تأليف عمرو الدالي، وإخراج معتز التوني.

 

آخر أعمال أكرم حسني

 

ويذكر أن آخر أعمال أكرم حسني الدرامية، هو مسلسل "بابا جيه"، الذي تم عرضه في موسم دراما رمضان الماضي 2024.

آخر أعمال أكرم حسني مسلسل الكابتن تفاصيل مسلسل الكابتن آيه سماحة الفنان أكرم حسني

مواد متعلقة

تعرف على موعد عرض الحلقة الـ 7 من مسلسل "فقرة الساحر"

فيلم "6 أيام" لـ أحمد مالك وآية سماحة يواصل تصدره للمركز الثاني بشباك تذاكر السينما

رمضان 2025.. التفاصيل الكاملة لمسلسل "ولاد الشمس"

منة عرفة توجه رسالة لـ أشرف زكي:" الاب الروحي ليا ولينا كلنا"

تفاصيل شخصية نسرين أمين في مسلسل "العتاولة 2".. رمضان 2025

تعرف على إيرادات فيلم "الدشاش" لـ محمد سعد أمس

منة عرفة تتصدر تريند "جوجل".. فما القصة؟

محمد عبدالعظيم يكشف آخر تطورات حالته الصحية.. تفاصيل

الأكثر قراءة

نشوى مصطفى عن زوجها الراحل:" أنت موجود قدام عنيا طول الوقت"

السوفيني نيج جراديسار يخضع للكشف الطبي تمهيدًا لانتقاله إلى الأهلي

الحب والهوية في مخيمات اللاجئين.. "صديقي أو أي لقب آخر" لـ ميرا عماد كريم بمعرض الكتاب

شاهد..صلاة الجمعة من معرض الكتاب

أبرزها الغاوي وفهد البطل.. الخريطة الكاملة لدراما رمضان 2025

"طالبان" تعلق على خطط الجنائية الدولية إصدار مذكرات توقيف بحق اثنين من كبار مسؤولي الحركة

رئيس حزب الجيل الديمقراطي: رجال الشرطة هم الجيش الثاني لمصر في مواجهة الإرهاب

تحت شعار "عيشها بإيقاع".. عمرو دياب يطلق أول سلسلة فنادق تجمع بين الموسيقى والذكاء الاصطناعي في العالم العربي