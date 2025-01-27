نيولوك جديد.. محمد هنيدي فى شهادة معاملة أطفال رمضان 2025

ينافس الفنان محمد هنيدي في السباق الرمضاني القادم 2025، بمسلسل جديد يحمل اسم شهادة معاملة أطفال، والذي يمثل عودته للمنافسات الرمضانية بعد غياب 6 سنوات.

تيزر مسلسل شهادة معاملة أطفال

وطرح الحساب الرسمي لمنصة WATCH IT، التيزر التشويقي الأول للعمل، منذ قليل عبر موقع إنستجرام، ومن المقرر عرضه رمضان 2025.

محمد هنيدي بنيولوك جديد في شهادة معاملة أطفال

وظهر محمد هنيدي خلال تيزر مسلسل شهادة معاملة أطفال بنيولوك اعتمد على الشنب، وظهر ممسكًا بمسدس ويطلق النار في الهواء.

قصة مسلسل شهادة معاملة أطفال

وتدور قصة مسلسل شهادة معاملة أطفال في إطار اجتماعي كوميدي، يحمل مفاجآت عديدة، ويلعب هنيدي خلاله شخصية محامي شرير، يعاني من فقدان الوعي لمدة 20 سنة، مما يدخله في العديد من المشاكل، ويمر بمفارقات كوميدية عديدة.

أبطال مسلسل شهادة معاملة أطفال

والعمل مكون من 30 حلقة، ويضم بجانب محمد هنيدي في قائمة أبطاله، صبري فواز، أشرف زكي، وليد فواز، محمود حافظ، نهى عابدين، سماء إبراهيم، نهى صالح، وخالد أنور، والمسلسل من تأليف محمد سليمان عبدالمالك وإخراج سامح عبدالعزيز وإنتاج الشركة المتحدة.

آخر أعمال محمد هنيدي

وكان اخر اعمال محمد هنيدي هو فيلم مرعي البريمو، ودارات احداثه في إطار اجتماعي كوميدي، حول شخصية أحمد مرعي تاجر البطيخ التي يقدمها محمد هنيدي، وهو يعيش في حي إمبابة ويتورط في أزمات مع تتابع الأحداث بسبب تهريب الألماظ، وتجسد غادة عادل شخصية زوجته جمالات، بينما تظهر نانسي صلاح بدور شقيقة هنيدي بالفيلم.

ابطال فيلم مرعي البريمو

فيلم مرعي البريمو، من بطولة محمد هنيدي، غادة عادل، مصطفى أبو سريع، نانسي صلاح، علاء مرسي، محمد محمود، أحمد سلطان، كريم سامي مغاوري، وإنجي علي، فيما يظهر أحمد بدير ولطفي لبيب وعلاء زينهم ومحسن منصور ضيوف شرف، والعمل فكرة محمد هنيدي، تأليف إيهاب بليبل وإخراج سعيد حامد.