الجمعة.. هنا الزاهد في ضيافة منى الشاذلي

الفجر الفني
بوابة الفجر

كشفت شاشة تلفزيون قناة ON، عن برومو حلقة الفنانة هنا الزاهد، والتي تحل في ضيافة مع الإعلامية مني الشاذلي، ومن المقرر عرض الحلقة يوم الجمعة المقبل 31 يناير في الساعة العاشرة مساء.

 

وروجت الإعلامية مني الشاذلي عن الحلقة من خلال حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات القصيرة "إنستجرام" معلقة: “الجمعة.. هنا الزاهد وكواليس دورها المرعب في إقامة جبرية”.

 

ومن المقرر أن تتحدث هنا الزاهد خلال اللقاء عن الكثير من الأسرار، وعن النجاح الهائل الذي حققتة في مسلسل «إقامة جبرية»، وكواليس تصوير المسلسل،بالإضافة للتحدث عن تفاصيل في حياتها الشخصية والفنية.

 

فريق عمل مسلسل “إقامة جبرية”


والمسلسل من بطولة كلًا من الفنانة صابرين، والفنان محمد الشرنوبي، والفنانة هنا الزاهد، والفنانة ثراء جبيل، والفنان محمود البزاوي، والفنانة عايدة رياض، ومسلسل "إقامة جبرية" من تأليف أحمد عادل ومن إخراج أحمد سمير فرج.

 

أحداث مسلسل “إقامة جبرية”


وتدور أحداث مسلسل "إقامة جبرية" في إطار درامي اجتماعي نفسي تشويقي حول شخصية هنا الزاهد التي تقدم دور صيدلانية تعاني من عقد نفسية في التعامل مع الرجال وتظهر صابرين في دور طبيبة نفسية وهي أم محمد الشرنوبي الذي يظهر بطل العالم في السباحة، ومن المقرر أن يعرض مسلسل "إقامة جبرية" عبر منصة watch it آخر العام الحالي.

الساعة العاشرة مساء الإعلامية منى الشاذلي إقامة جبرية الفنانة هنا الزاهد هنا الزاهد كواليس تصوير مسلسل إقامة جبرية منى الشاذلي

مواد متعلقة

أحمد غنيم: طارق نور يتولى مهمة التنظيم على حفل الافتتاح المتحف المصري الكبير ومحمد السعدي الإشراف العام على الحدث

ارتفاع إيرادات فيلم "6 أيام" لـ أحمد مالك

إرتفاع إيرادات فيلم "الدشاش" لـ محمد سعد

162 ألف جنيه.. إيرادات فيلم الانيميشن Mufasa: The Lion King

“استمتعت جدًا" .. محمد إمام يوجه رسالة لأحمد حلمي

بالجلباب الصعيدي.. أحمد عبد العزيز يتألق في برومو "فهد البطل" لمنصة watch it

الأحد والإثنين.. واحد من الناس يحيي ذكرى أم كلثوم بصوت مروة ناجي

قناة on تروج لمسلسل "فهد البطل"

الأكثر قراءة

عاجل.. الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات يحظر أجهزة التليفون المحمول الجديدة غير المطابقة للمواصفات الدولية المعتمدة

عاجل| وصول سفينة الحفر " سايبم 10000" إلى المياه المصرية لبدء العمل بموقع حقل ظهر للغاز الطبيعي

تعويض تاريخي لعائلة مالك ليستر سيتي بعد حادثة "الهليكوبتر"

رابط مباشر twitter الآن دوري الأبطال⚽🔥|ريال مدريد×بريست|دوووون توقف LIVE(من غير فلوس💵)

نجم إنتر ميلان يواجه اتهامًا بالانضمام لمنظمة إجرامية

كشف ملابسات تداول مقطع فيديو على أحد المواقع الإخبارية بشأن تعرض طفل لمحاولة خطف بالإسكندرية

الزمالك يطالب بتنفيذ طلبات الأهلي

‏مستشار الرئيس الفلسطيني: حماس جرّت قطاع غزة إلى 6 حروب طاحنة