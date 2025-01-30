تامر عبدالمنعم يعلن عن مفاجآت خلال احتفالية شهر يناير اليوم

انتهى الفنان تامر عبدالمنعم رئيس البيت الفني للفنون الشعبية والاستعراضية ومخرج إحتفالية شهر يناير من الإستعدادات النهائية للاحتفالية التي سيقوم بإحيائها ميجا ستار "حكيم" والتي من المقرر إقامتها اليوم الخميس بمسرح البالون.

تقام احتفالية شهر يناير في إطار توجيهات معالي وزير الثقافة الدكتور أحمد فؤاد هنو بتطوير العروض الخاصة بالبيت الفني للفنون الشعبية والاستعراضية بالتعاون مع قطاع المسرح برئاسة المخرج خالد جلال.

وتقام الاحتفالية على فصلين حيث تقدم في الفصل الأول فرقتي رضا للفنون الشعبية والاستعراضية والفرقة القومية مجموعة من الفقرات خلال فاعليات الإحتفالية وهي من إخراج تامر عبدالمنعم.

حيث تقدم فرقة رضا للفنون الشعبية والاستعراضية فقرات المراكبي، وإسكندراني "صولو" هبة محمد، ميلدا "صولو" نورهان، الحجالة "صولو " دعاء سلام.. كبير مدربين محمد قذافي، مدربين أحمد فاروق، محمد زينهم، دعاء سلام، مها توفيق، منى فاروق.

وتقدم الفرقة القومية فقرات غوازي، دبكة المجوز، الحصان "صولو" أسماء عمرو، العصاية.. مدربين محمد سلام، رحمة عمرو.

ثم يصعد النجم "حكيم" في الفصل الثاني من الحفل ويقدم مجموعة من أغانيه المميزة التي تعجب الجمهور.