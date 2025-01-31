كواليس حفل ماجدة الرومي الأخير بدار الأوبرا السلطانية بمسقط

الفجر الفني
بوابة الفجر

كعادة حفلاتها، تألقت النجمة الكبيرة ماجدة الرومي، بحفلها الأخير الذي أقيم بدار الأوبرا السلطانية بمدينة مسقط، وشاركتها الفرقة الموسيقية بقيادة المايسترو لبنان بعلبكي.


والتقت ماجدة الرومي، جمهورها العماني، في حفل ضخم وكبير، حيث قدمت أشهر أغانيها التي تفاعل معها الجمهور وظل يرددها.

 

ومن جانبها أعربت النجمة ماجدة الرومي، عن سعادتها البالغة بلقاء الشعب العُماني العظيم الذي تكن له كل الاحترام والتقدير، وأيضا وجهت الشكر لدار الأوبرا السلطانية.

آخر أعمال ماجدة الرومي

 

وكان آخر أعمال ماجدة الرومي هي اغنيه بعنوان "قمر تاني"، من كلمات الأمير بدر بن عبد المحسن، ألحان عبد الرب إدريس، وإشراف عام عوض الرومي. 

 

كلمات أغنية "قمر تاني"

 

حبيبي الليلة انساني انساني

أنا فبالي أنا فبالي

أنا فبالي قمر ثاني

حبيبي الليلة انساني انساني

أنا فبالي أنا فبالي

أنا فبالي قمر ثاني

قمر يطلع في ميعاده

 

 

ولا يجرحني في بعاده

قمر يطلع في ميعاده

ولا يجرحني في بعاده

قمر أجمل من أحزاني

قمر أجمل من أحزاني

حبيبي الليلة انساني

حبيبي الليلة انساني انساني

أنا فبالي أنا فبالي

أنا فبالي قمر ثاني

السما الليلة صحو

 

 

والنسايم عذبه

وأنا ونخيل العُلا

والقمر صحبه

والقمر صحبه

السما الليلة صحو

والنسايم عذبه

وأنا ونخيل العُلا

والقمر صحبه

والقمر صحبه

سوالفنا ظلال ونور

على صخر الجبل منثور

سوالفنا ظلال ونور

على صخر الجبل منثور

قصص حبٍ مضى وسطور

ابكتبها في وجداني

قصص حبٍ مضى وسطور

ابكتبها في وجداني

حبيبي الليلة انساني

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