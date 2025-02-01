أبرزهم فيفي عبده وإلهام شاهين.. نجمات بـ زي الشخصية الشعبية رمضان 2025

يتنافس عدد كبير من النجمات علي موسم دراما رمضان المقبل 2025 بمسلسلات درامية وشعبيه وكوميديا، وجاء على رأسهم الجانب الشعبي، الذي تراهن من خلالها على حصد أعلى نسب مشاهدة، خاصة أن هذه التيمة تحظى باهتمام شريحة كبيرة من الجمهور.

فيفي عبده في العتاولة 2

تشارك فيفي عبده في مسلسل العتاولة 2 مع أحمد السقا، وتلعب خلاله شخصية الحاجة شديدة وهي سيدة أعمال شعبية، وصديقة لـ السقا وطارق لطفي ويستشيرونها في العديد من الأمور، والعمل مكون من 30 حلقة، ومن بطولة أحمد السقا، زينة، طارق لطفي، فيفي عبده، باسم سمرة، نسرين أمين، مصطفى أبو سريع، منة بدر تيسير، هدى الإتربي، ميمي جمال، ثراء جبيل، مريم محمود الجندي، أحمد كشك، ومي القاضي، والمسلسل من تأليف مصطفى جمال هاشم وإخراج أحمد خالد موسى، وإنتاج شركة Cedars Art Production.

مي عمر وهالة صدقي في مسلسل إش إش

وتظهر مي عمر بشخصية راقصة شعبية في مسلسلها الجديد إش إش، وتواجه العديد من الأزمات في حياتها، كما تشارك في بطولة العمل هالة صدقي وتظهر شعبية أيضًا ضمن الأحداث، مكون من 30 حلقة، ومن بطولة ماجد المصري، شيماء سيف، محمد الشرنوبي، انتصار، إيهاب فهمي، دينا، إدوارد، عصام السقا، علاء مرسي، طارق النهري، حمدي هيكل، وياسر عزت، مع عدد من ضيوف الشرف ومنهم أحمد زاهر وكريم فهمي ومحمد ممدوح ومحمد عبدالرحمن، والمسلسل من تأليف وإخراج محمد سامي.

إلهام شاهين في مسلسل سيد الناس

تقدم إلهام شاهين في موسم رمضان 2025 مسلسل سيد الناس، والذي يجمعها بـ عمرو سعد، وتظهر شخصية اعتماد الهواري ضمن الأحداث، وهي زوجة خالد الصاوي وهو والد عمرو بالعمل، المسلسل من نوعية الأعمال الاجتماعية الشعبية، ومكون من 30 حلقة، ومن بطولة عمرو سعد، أحمد زاهر، أحمد رزق، ريم مصطفى، بشري، إلهام شاهين، إنجي المقدم، خالد الصاوي، نشوى مصطفى، أحمد فهيم، رنا رئيس، ملك زاهر، منة فضالي، محمود قابيل، طارق النهري، جوري بكر، ياسين السقا، إسماعيل فرغلي، مصطفى عماد، أحمد عبدالله، مؤمن نور، أسما سليمان، عليا صبحي، محمد عبدالجواد، ومحمد غنيم، ومن تأليف الكاتب الصحفي خالد صلاح والمخرج محمد سامي والإخراج لـ سامي أيضًا، ومن إنتاج صادق الصباح.