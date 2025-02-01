إكتساح جماهيري لعمر العبداللات في "مهرجان أمواج العقبة"

حقق "صوت الأردن" الفنان عمر العبداللات، أعلى حضور جماهيري، في حفله الذي أحياه ضمن فعاليات "مهرجان أمواج العقبة"، في مدينة العقبة الساحلية، على شاطئ البحر الأحمر.



واحتشد جمهور العبداللات الذي زاد عن خمسة آلاف شخص، قبل ثلاث ساعات من انطلاق الحفل، حيث إستمتعوا بالحفل على مدار ساعتين، غنى فيها عمر العبداللات باقة من أهم وأشهر أغانيه التى تفاعل معها الحضور.



وعكس الحفل الذي نظمته سلطة أقليم العقبة الاقتصادية الخاصة، بالتعاون مع مهرجان جرش للثقافة والفنون، شعبية ونجومية العبداللات، الذي قدّم إحدى أقوى حفلاته وسط حضور جماهيري غير مسبوق، بأجواء الفرح التي عمّت أرجاء المكان.



وكان لافتًا زيادة نسبة الاشغال السياحي الفندقي في مدينة العقبة، نظرا لإقامة حفل العبداللات، حيث إمتلأت المدينة الساحلية بالوفود السياحية.



وكان العبداللات، قد طرح مؤخرًا أحدث أغانيه العاطفية "أدمنت صوتك"، من كلمات محمد القاسمي وألحان وتوزيع حاتم منصور، والتي تصدرت "ترند الاغاني في منصات التواصل الاجتماعي الخليجية" فور طرحها.